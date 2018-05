Tineke de Nooij wint Radio-oeuvreprijs

Tineke de Nooij heeft de oeuvreprijs de Ere-Zilveren Reissmicrofoon gewonnen. Dat maakte jury-voorzitter Vincent Bijlo zondag bekend in het radioprogramma De Perstribune. Bijlo prees haar “eigenwijze” manier van radiomaken. “Er is niemand die zo herkenbaar is op de radio.”

Volgens de jury verdient De Nooij de prijs, onder andere omdat zij “op volkomen vanzelfsprekende manier met het medium radio omgaat” en “presenteert met power”. “Ze is al vanaf 1960 met enkele onderbrekingen op de radio. Je bent de vleesgeworden radio,” zei Bijlo tegen De Nooij.

De Nooij reageerde verheugd en verbaasd: “Ik zit hier met open mond. Ik weet niet wat ik hoor. [..] Wat geweldig.” Ze neemt de Ere-Zilveren Reissmicrofoon, die slechts sporadisch wordt uitgereikt, op 21 juni officieel in ontvangst. Eerdere wonnen Ischa Meijer, het Metropole Orkest, Clairy Polak en het radioprogramma Met het oog op morgen de prijs.

De Nooij is elke werkdag op de radio te horen met haar programma TinekeShow van Omroep MAX. In 2016 ontving ze ook de oeuvreprijs de Marconi Award. Ze begon haar loopbaan bij zeezender Veronica, waar ze de eerste vrouwelijke diskjockey van Nederland was.