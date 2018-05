Syrisch observatorium: laatste IS-stijders uit Damascus

Een groep strijders van terreurgroep Islamitische Staat (IS) is zondag uit de laatste rebellenenclave van Damascus geëvacueerd, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het vertrek van de militanten betekent dat het Syrische regime de macht in Damascus en al haar buitenwijken weer terug in handen krijgt.

De strijders en hun familie werden met zes bussen uit Yarmouk gehaald, een vluchtelingenkamp in de gemeente Damascus. De bussen zouden in de richting van het dunbevolkte woestijngebied Badia zijn vertrokken.

Deal met regime

Zaterdag ontkende een hooggeplaatste militair volgens persbureau Reuters nog dat er een deal was bereikt met IS. In de Syrische staatsmedia is nog steeds geen woord gerept over een afspraak om militanten uit Yarmouk te halen.

In de regio zijn vaker deals gesloten tussen het regime en milities, waarbij het regime grondgebied probeert te consolideren. De afgelopen jaren zijn ook IS-strijders meerdere malen per bus afgevoerd na zo’n afspraak. Het is niet van al deze mensen duidelijk waar zij zich bevinden. Een gedeelte is dood of zit elders in de gevangenis.

Terreurgroep Islamitische Staat is op veel plaatsen niet verslagen, maar bezig met hergroeperen. IS was afgeschreven maar blijkt nog lang niet dood.

Vluchtelingenkamp als strijdtoneel

Yarmouk werd in 1957 opgezet om Palestijnse vluchtelingen te huisvesten, maar heet officieel geen vluchtelingenkamp. In 2012 was Yarmouk het strijdtoneel voor gevechten tussen het Vrije Syrische Leger en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina.

Enkele jaren later namen strijders van terreurgroep Islamitische Staat (IS) het gebied in. Ook militanten van al-Nusra en al-Qaeda zouden zich in het gebied bevinden. Sinds 2015 bevechten de milities elkaar om de macht.

In Yarmouk leven zo’n 20.000 mensen onder erbarmelijke omstandigheden. Het kamp en diens inwoners zijn regelmatig afgesloten van water en voedsel. De Verenigde Naties noemden de situatie in de plaats “een affront voor de menselijkheid, een bron van universele schaamte”.