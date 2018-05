Oranje onder de 17 is zondagavond in Engeland Europees kampioen geworden. De ploeg van Kees van Wonderen won de finale van Italië na strafschoppen. Het is de derde keer in acht jaar dat Oranje onder 17 Europees kampioen wordt.

De twee landen stonden na de reguliere speeltijd met 2-2 gelijk. Nederland won de strafschoppenreeks met 4-1. Joey Koorevaar, de doelman van Oranje, stopte de eerste twee Italiaanse strafschoppen. De Nederlanders schoten vier keer raak. Ook in de kwartfinales en de halve finale had Oranje met strafschoppen gewonnen.

Oranje had twee eerdere wedstrijden tegen Italië met 2-0 gewonnen. Trainer Van Wonderen zei voorafgaand aan de finale over deze favorietenrol in een verklaring: “Deze twee ploegen zijn het verst gekomen in een Europees kwalificatietoernooi, dan zal het in de finale wel dicht bij elkaar liggen.”

Oranje onder de 17 won in 2011 en 2012 ook de Europese titel. In 2014 verloor de ploeg de finale van Engeland na strafschoppen.