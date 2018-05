Hockeyers van Kampong verslaan Amsterdam: opnieuw kampioen

De hockeyers van Kampong hebben zondag in Utrecht de landstitel geprolongeerd. Na een beslissingswedstrijd (3-1) van hoog niveau werd Amsterdam in de best-of-three weggezet. Kampong is nu voor het eerst in de clubgeschiedenis twee keer op rij kampioen in de Hoofdklasse.

De club van jaren ‘net niet’ is nu definitief gevestigd in de Nederlandse hockeytop. Een titeldroogte van dertig jaar werd in 2016 al gebroken toen Kampong in Barcelona de Euro Hockey League won. Het jaar erna volgde het eerste kampioenschap sinds 1985. En nu dus prolongatie én kans op weer een EHL-titel, volgend weekeinde in Bloemendaal.

4.000 man uitzinnig langs de kant

Zaterdag had al de grote kampioenswedstrijd moeten worden in Utrecht – 4.000 man uitzinnig langs de kant, het succes is de afgelopen jaren aanstekelijk geweest. Groot was de teleurstelling toen een nieuwe titel minstens een dag werd uitgesteld en Amsterdam met 2-1 won. De kaarten voor de beslissingswedstrijd op zondag waren vervolgens – naar verluidt – binnen twintig minuten weer allemaal weg. Ook nu stond het in de Pinksterzon afgeladen vol.

Kampong was zondag vooral de slimmere van de twee ploegen. De 1-0 van Jasper Luijkx kwam in het eerste kwart na een wervelende counter na een mislukte strafcorner van Amsterdam. Binnen enkele seconden lag de bal er aan de andere kant in. De 1-1 kwam nog voor rust van de man die zaterdag ook al de twee Amsterdamse goals had gemaakt, spits Mirco Pruyser.

Na de 2-1 van Robbert Kemperman ging Amsterdam nog vol op de aanval, zonder uitblinkende keeper Jan de Wijkerslooth. Dat leidde uiteindelijk vlak voor tijd nog tot de 3-1 van Bjorn Kellerman en de definitieve ontlading.