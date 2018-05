Gewonde bij schietpartij in centrum Amsterdam

Bij een schietpartij op de Stromarkt in het centrum van Amsterdam is zaterdagavond laat een persoon gewond geraakt. De politie is op zoek naar een verdachte die is ontkomen via de Korte Nieuwendijk.

Dat heeft de politie van Amsterdam in de nacht van zaterdag op zondag bevestigd via Twitter. Over de toedracht van het incident, dat rond 23:30 uur plaatsvond, is nog niets bekend.

De gewonde is ,,met onbekend letsel” naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie.

Politie_Adam Politie Amsterdam eo Rond 23.30u zaterdagavond kwam bij ons een melding binnen dat iemand zou zijn neergeschoten op de Stromarkt. Ter plaatse is inderdaad een gewond persoon aangetroffen. Dit slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. [1/2] 19 mei 2018 @ 22:18 Volgen

De vermoedelijke dader is volgens de politie een man die een zwarte capuchon en een spijkerbroek droeg. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.