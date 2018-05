FC Emmen promoveert voor het eerst naar eredivisie

FC Emmen heeft zondagmiddag de finale van de play-offs van Sparta gewonnen en promoveert komend seizoen naar de eredivisie. Het is voor het eerst in het bestaan van de club dat FC Emmen uitkomt in de eredivisie. De club won de return met 3-1. De eerste wedstrijd tussen de teams eindigde in 0-0.

Sparta kwam in eerste instantie op voorsprong te staan. In de 28e minuut maakte Stijn Spierings de 1-0. Binnen tien minuten kwam FC Emmen gelijk te staan dankzij de treffer van Michael Chacon. In de tweede helft maakte FC Emmen nog twee doelpunten waarmee de club de deelname aan de eredivisie weet te verzekeren. Vlak voor het eind van de wedstrijd kreeg Sparta-speler Kenneth Dougall nog een rode kaart voor een harde overtreding.

De spelers van Emmen worden zondagavond in het centrum van de stad gehuldigd. De teleurstelling bij Sparta is groot. De club degradeert komend seizoen naar de eerste divisie. Het is de derde keer dat Sparta degradeert. Eerder dit seizoen degradeerden FC Twente en Roda JC al uit de eredivisie.

Later op de dag spelen De Graafschap en Almere City nog tegen elkaar. Ook Almere City maakt voor het eerst in de historie kans op promotie naar de eredivisie.