Drie ontsnapte edelherten afgeschoten bij A6

Staatsbosbeheer heeft drie edelharten afgeschoten die een gevaar vormden voor het verkeer. De dieren waren ontsnapt uit de Oostvaardersplassen nadat activisten op 21 plekken het hek hadden doorgeknipt, meldt de natuurorganisatie. De edelherten liepen zondagochtend langs de A6 tussen Lelystad en Almere, die daardoor even moest worden afgesloten.

De drie edelherten zijn allemaal vrouwtjes. De hindes zijn waarschijnlijk allemaal drachtig, volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer:

jokebijl Joke Bijl Update edelherten A6: drie volwassen hindes (vrouwelijke dieren), waarschijnlijk allen drachtig, zijn afgeschoten. Je moet er niet aan denken als je een edelhert met 130 km per uur tegen je auto krijgt. Onacceptabel gedrag om hekken door te knippen, voor mens én dier. 20 mei 2018 @ 10:58 Volgen

‘Onacceptabel’

De afrastering was in de nacht van zaterdag op zondag doorgeknipt aan de Knardijk, een binnendijk die Oost- en Zuid-Flevoland van elkaar scheidt. De dijk loopt door de Oostvaardersplassen. Daarnaast verspreidden activisten opnieuw hooibalen in het natuurgebeid nadat ze over hekken waren geklommen. Ook zouden ze vuur hebben gestookt bij het uitzichtpunt aan de Praambul.

Staatsbosbeheer noemt de acties “onacceptabel”. “Met de illegale nachtelijke activiteiten brengen de activisten de dieren, onze medewerkers en zichzelf in gevaar.” Volgens de natuurbeheerder zijn drie boetes uitgedeeld.

Bijvoeren

Afgelopen winter ontstond veel ophef over het bijvoeren van de grazers in de Oostvaardersplassen. Uitzonderlijk veel dieren raakten verzwakt door een gebrek aan voedsel en werden afgeschoten. Dierenactivisten gooiden daarom zelf hooibalen over de hekken. Tegen het advies van deskundigen in besloot de provincie Flevoland toch maar zelf de dieren bij te voeren “om de maatschappelijke onrust te beperken”. Eind april adviseerde commissie-Van Geel het aantal grote grazers te beperken.

Bijvoeren is volgens Staatsbosbeheer “echt niet meer nodig”: “In de Oostvaardersplassen is inmiddels weer volop eten te vinden voor de grote grazers.”

De komende maanden vergadert de provincie over het toekomstig beheer van het natuurgebied. Staatsbosbeheer wijst erop dat de actievoerders gebruik kunnen maken van inspraakmogelijkheden “bij dit democratische proces”.