Congo begint met inentingen tegen ebola

Het Congolese ministerie van Volksgezondheid begint maandag met een vaccinatieprogramma om de uitbraak van ebola onder controle te krijgen. Volgens een woordvoerder zijn zaterdag vierduizend vaccins vervoerd naar Mbandaka, de eerste grote stad waar eerder deze week ebola werd aangetroffen.

Eerder deze maand werd bekend dat Congo kampt met een nieuwe uitbraak van het virus. Inmiddels zijn zeker 26 mensen overleden, vermoedelijk zijn tientallen mensen besmet.

Een aantal dagen geleden werd het virus aangetroffen in Mbandaka. Met de besmetting in een grote stad ging de uitbraak “een nieuwe fase in”, aldus het ministerie van Gezondheidszorg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het moeilijker om het virus onder controle te krijgen als het in een stad voorkomt. Mbandaka ligt bovendien aan een drukke rivier, waardoor gevreesd wordt dat het virus zich verspreidt naar andere steden, zoals hoofdstad Kinshasa.

Orgaanuitval en koorts

Ebola is een zeer besmettelijk virus dat doorgegeven wordt via de huid, speeksel, sperma, urine en zweet. Het virus wordt waarschijnlijk ook verspreid door vleermuizen, die er zelf niet aan doodgaan. De ziekte veroorzaakt orgaanuitval, inwendige bloedingen en hoge koorts. Ongeveer de helft van de besmette mensen overlijdt.

Sinds het virus ontdekt werd in 1976 brak negen keer een ebola-epidemie uit in Congo. Tijdens de dodelijkste uitbraak van ebola ter wereld ooit, eind 2013 tot begin 2016, bleef Congo met 49 doden redelijk bespaard. In de West-Afrikaanse landen Guinee, Liberia en Sierra Leone kwamen meer dan elfduizend mensen om het leven.