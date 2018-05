China belooft meer Amerikaanse goederen te kopen

China is bereid om de import van Amerikaanse goederen en diensten ,,aanzienlijk te verhogen” om het handelsconflict tussen beide landen te verzachten - maar stemt niet in met een doelstelling van 200 miljard dollar aan extra importen, zoals het Witte Huis wil.

Dat is zaterdag gebleken na handelsbesprekingen tussen China en de Verenigde Staten in Beijing, meldt persbureau Reuters. De twee economische grootmachten lieten in een verklaring weten door te willen praten over maatregelen om ervoor te zorgen dat China meer energie en landbouwproducten uit de VS importeert, met als doel het Amerikaanse handelstekort van 335 miljard dollar met China te verkleinen.

Ze noemden echter niet de doelstelling van 200 miljard dollar aan extra importen die de regering van president Donald Trump wil zien. Noch gaven ze een indicatie dat de dreigende importheffingen van miljarden dollars op elkaars producten van de baan zijn. Die dreigementen hebben de afgelopen maanden geleid tot zorgen over een mogelijke handelsoorlog.

,,Er was overeenstemming om effectieve maatregelen te nemen om het Amerikaanse handelstekort in goederen met China aanmerkelijk te verlagen”, aldus de verklaring. ,,Om te voorzien in een groeiende behoeftes van de Chinese bevolking en de behoefte aan economische ontwikkeling van hoge kwaliteit, zal China de aankopen van goederen en diensten uit de Verenigde Staten aanzienlijk verhogen.”

Oneerlijke handelspraktijken

Trump heeft gedreigd met importheffingen op 150 miljard dollar aan Chinese importproducten, ter vergelding van wat zijn regering beschouwt als oneerlijke handelspraktijken van Beijing, met name op het gebied van intellectuele eigendommen in de technologiesector. China heeft gedreigd met evenredige tegenmaatregelen, waaronder invoerheffingen op Amerikaanse producten variërend van vliegtuigen tot sojabonen.

Een verslag van het Chinese staatspersbureau Xinhua omschreef de gezamenlijke verklaring als ,,een toezegging geen handelsoorlog tegen elkaar te beginnen.” De details over de toename van de Chinese importen uit de VS moeten nog worden uitgewerkt.

De besprekingen in Beijing werden aan de Chinese kant geleid door vicepremier Liu He en van Amerikaanse zijde door minister van Financiën Steven Mnuchin. Ook de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross en Handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer maakten deel uit van de Amerikaanse delegatie.