Burgemeester Thessaloniki (75) aangevallen door nationalisten

Yiannis Boutaris, de 75-jarige burgemeester van de Griekse stad Thessaloniki, is zaterdag mishandeld door een groep nationalistische extremisten. Volgens persbureau AP is Boutaris opgenomen in het ziekenhuis en heeft hij verwondingen aan zijn hoofd, rug en benen.

De progressieve Boutaris zei zondag dat hij op meerdere plekken van zijn lichaam is geraakt. Aan het Griekse persbureau ANA vertelde hij:

“Ze raakten me over mijn hele lichaam. Ze schopten, ze sloegen, van alles. Het was een verachtelijke aanval, maar het gaat goed met me.”

Gevoelige kwesties

Boutaris woonde een jaarlijkse ceremonie bij ter herdenking van de Pontische genocide. Tussen 1914 en 1922 kwamen honderdduizenden christelijke Grieken om die in het Ottomaanse Rijk woonden. Zij werden door de nationalistische groepering Jonge Turken gedeporteerd en uitgemoord.

Boutaris wordt vaak door Griekse nationalisten bekritiseerd om zijn mening over gevoelige kwesties. De burgemeester noemde Kemal Atatürk, de geestelijk vader van Turkije, een “groots leider”. Ook heeft hij zich uitgesproken voor een compromis in de discussie over het gebruik van de naam Macedonië. De Noord-Griekse regio waarvan Thessaloniki de hoofdstad is heet ook Macedonië en ruziet al jaren met haar buurland over wie de naam mag dragen.

‘Fascistische aanval’

Op internet zijn beelden te vinden van de mishandeling. Hierop is te zien hoe mensen dingen naar de burgemeester gooien en hoe hij op de grond valt. Ook proberen zij de ramen van de auto waarmee Boutaris werd afgevoerd kapot te slaan.

Bijna alle politieke partijen, behalve de rechts-extremistische Gouden Dageraad, hebben de “fascistische” aanval op Boutaris veroordeeld. Volgens premier Tsipras zullen de aanvallers verantwoordelijk worden gehouden voor hun acties. Volgens hem waren de aanvallers “pestkoppen die zich verstoppen achter een gevoel van patriottisme”.