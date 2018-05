Hoe een Amerikaanse bisschop de show stal bij de Royal Wedding

Met een vurige preek over de kracht van liefde stal de Amerikaanse bisschop Michael Curry zaterdag de show bij de huwelijksvoltrekking van de Britse prins Harry en de Amerikaanse actrice Meghan Markle. Curry zorgde voor een verrassende vonk bij de ceremonie, die meer deed denken aan een dienst in een Afro-Amerikaanse kerk in het zuiden van de Verenigde Staten dan aan een sobere Anglicaanse dienst voor de Britse koninklijke familie.

Refereren aan Martin Luther King en de Amerikaanse slavernij: het uitbundige optreden van de 65-jarige bisschop was fundamenteel anders dan traditionelere preken bij eerdere koninklijke huwelijken. Curry, hoofd van de Episcopaalse Kerk in de VS, zorgde met zijn vlammende betoog dat „liefde de weg is” voor een glimlach bij leden van de koninklijke familie in St. George’s Chapel op Windsor Castle – en voor een sensatie op internet.

„De predikant rijdt 80 kilometer per uur in een zone waar je 50 mag, en het is briljant”, schreef de Britse journalist Jeremy Vine vrij vertaald op Twitter. De Canadese journalist Elamin Abdelmahmoud uitte zijn aangename verbazing over „een zwarte geestelijke die tegenover het Britse koningshuis predikt over de veerkracht van het geloof tijdens de slavernij”.

Bicultureel

Het spraakmakende optreden van Curry, die door het bruidspaar was gekozen als „passende persoon” om te spreken tijdens het huwelijk, weerspiegelde de biculturele achtergrond van Markle, een Amerikaanse actrice met een witte vader en een Afro-Amerikaanse moeder. Zijn toespraak werd gevolgd door een inspirerende vertolking van Stand By Me van Ben E. King.

Hoewel de preek een doorbraak was voor Curry ten overstaan van een wereldwijd publiek, past zijn optreden bij zijn baanbrekende carrière bij de Episcopaalse Kerk in de VS. In 2015 werd hij gekozen tot hoofd van deze religie, die valt binnen de wereldwijde Anglicaanse Kerk. Curry is de eerste Afro-Amerikaanse leider van de Episcopaalse Kerk, een overwegend witte, elitaire, gematigd protestantse geloofsgemeenschap met circa 2 miljoen leden.

Curry, afstammeling van slaven en geboren in Chicago, staat bekend om zijn onderhoudende preekstijl en progressieve standpunten. Zo was hij tijdens zijn vijftienjarige dienstverband als bisschop in North Carolina een van de eersten binnen de Episcopaalse Kerk die homohuwelijken toestonden. Curry, getrouwd met Sharon en vader van twee volwassen dochters, heeft de strijd voor LHBT-rechten vergeleken met de zwarte burgerrechtenbeweging in de jaren 60 van de vorige eeuw.

Verhulde kritiek op Trump

Curry groeide op in Buffalo, in de staat New York, als zoon van een Doopsgezinde priester. Zijn ouders bekeerden zich volgens The Daily Telegraph tot het Episcopaalse geloof na het lezen van Mere Christianity door de Britse schrijver C.S. Lewis. Zijn vader, Kenneth Curry, was een burgerrechtenactivist die een rol speelde bij de beëindiging van rassensegregatie op scholen in Buffalo.

Als geestelijk leider deinst Curry er niet voor terug al dan niet verhulde kritiek te leveren op het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij pleit voor compassie voor immigranten en minder bedeelden en neemt binnenkort deel aan een mars naar het Witte Huis. Zijn pleidooi voor liefde als leidraad voor menselijk handelen was zaterdag in Windsor het meest politiek getinte moment van de huwelijksceremonie.

Hoewel de tolerantie van de Episcopaalse Kerk voor het homohuwelijk heeft geleid tot een geschil met de Anglicaanse Kerk, heeft Curry een goede band met Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, die de huwelijksceremonie leidde. „Wat we zagen is dat prediken geen kunst is uit het verleden”, zei Welby na afloop. „Het was fantastisch. Je kon merken dat mensen erin meegingen en het opwindend vonden. Om eerlijk te zijn was dit nou echt het goede nieuws van Jezus Christus.”