Wie, wat, waar, hoe: een kijkgids voor de Royal Wedding

Minder dan twee jaar nadat ze elkaar hebben ontmoet en ruim een half jaar na hun verloving is het zover: prins Harry en Meghan Markle trouwen deze zaterdag. Hoe de dag eruit gaat zien is minder goed te voorspellen dan bij andere Britse koninklijke bruiloften. Omdat Harry de zesde in lijn van troonopvolging is, hoeft de bruiloft minder bol te staan van tradities dan die van bijvoorbeeld zijn oudere broer William, die in 2011 aan Catherine Middleton het ja-woord gaf. Zo zijn staatshoofden niet standaard uitgenodigd, zou de lunch warempel in schaaltjes worden geserveerd en heeft de bakker al aangekondigd dat de taart ‘niet-traditioneel’ zal worden gepresenteerd.

Vanaf 10.30 uur Nederlandse tijd zullen de eerste gasten arriveren bij de kapel. Hou deze gids erbij over het wie, waar, wanneer en wat:

Wie

Het bruidspaar

Prins Harry gaat dus trouwen met Meghan Markle. Harry (33), volledig naam Henry Charles Albert David van Wales, is de zesde in de lijn van troonopvolgoing. Hij is de jongste zoon van prins Charles en wijlen Diana.

Hij stond bekend als rebels. Als kind stak hij geregeld zijn tong uit naar fotografen. In 2002 bleek dat hij hasj rookte en twee jaar later sloeg hij een persfotograaf in elkaar in een Londense nachtclub. In 2005 verkleedde hij zich eens als nazi. Maar hij deed ook een militaire opleiding en velen weten nog velen hoe hij als 12-jarig jongetje plechtig meeliep met de kist van zijn moeder in 1997.

Rachel Meghan Markle (36) is een Amerikaanse actrice. Ze werd geboren op 4 augustus 1981, enkele dagen nadat prins Charles met Diana trouwde. Haar vader Thomas Markle werkte als lichtman bij de televisie, haar moeder Doria Ragland was een klinische therapeut. Zij zijn gescheiden. Ze heeft een broer (Thomas jr.) en een zus (Samantha).

Opvallend is de multiculturele achtergrond van Markle. Haar moeder is Afro-Amerikaans, haar vader heeft Ierse en Nederlandse wortels. Daarmee zou ze het Britse koningshuis, dat tot nu toe louter wit is geweest, ook kunnen laten aanspreken tot de zwarte Britse bevolking, denken analisten.

Meghan trouwde al eens in 2011 met filmproducent Trevor Engelson. Twee jaar later scheidde ze weer van hem.

Haar tv-carrière begon in 2002 met een rolletje in General Hospital, maar beroemd werd ze als Rachel Zane in de advocatenserie Suits. Vanwege haar relatie met Harry moest ze daarmee stoppen.

De gasten

Bij de plechtigheden zijn ongeveer 600 gasten uitgenodigd. Daar zitten niet premier Theresa May of Labour-leider Jeremy Corbyn bij; er is geen politieke gastenlijst. Ook staatshoofden als Donald Trump of Koning Willem-Alexander zijn er niet bij. Barack en Michelle Obama waren wel bij het huwelijk van William en Kate, maar daar werden de staatshoofden dan ook uitgenodigd.

Het kledingvoorschrift voor mannen is ‘morning suit or lounge suit‘, wat zoveel betekent als een jacquet of pak, overhemd en stropdas. Vrouwen wordt gevraagd in ‘day dress with hat‘ te komen, een jurk op kniehoogte, mét hoed dus. Die hoed stond er eerder niet zo expliciet bij, maar na een blunder van de vrouw van David Cameron bij het huwelijk van Willliam en Kate bleek dat die dresscode blijkbaar niet duidelijk genoeg was.

Koningin Elizabeth II is de belangrijkste gast van de dag. De 92-jarige oma van Harry, die al 66 jaar op de troon zit, zal daarom als laatste binnenkomen.

Het was lang onzeker of haar man, prins Philip, hertog van Edinburg, aanwezig kon zijn bij de bruiloft. Op 13 april onderging de 96-jarige man een heupoperatie. Pas vrijdag kondigde hij zijn aanwezigheid aan.

Grote afwezige is de vader van Meghan. Hij herstelt van een operatie na een hartaanval. Daarom heeft Meghan prins Charles gevraagd, de vader van Harry, om haar naar het altaar te brengen - en niet haar moeder dus. Ook dat werd vrijdag pas bekend. Een hele eer, aldus Charles, die het ziet als een mooie manier “om haar welkom te heten in de koninklijke familie”.

Het is niet de eerste keer dat een koninklijke prinses niet door haar vader wordt weggegeven; prinses Margaret, zus van Elizabeth II, werd door prins Philip naar het altaar begeleid. Koningin Victoria gaf haar twee dochters weg. Eerder niet door vader weggegeven: zus Princess Margaret door Prins Philip. Queen Victoria heeft haar twee dochters weggegeven. Bovendien: Charles heeft geen dochter, dus dat hij Meghan mag begeleiden is een buitenkansje voor hem.

Na haar huwelijk mag Meghan zich overigens niet zomaar prinses Meghan noemen, dat is alleen aan degenen voorbehouden die als prinses worden geboren. Wel mag ze zich prinses Henry of Wales noemen. Uiteindelijk mag de koningin beslissen welke titel ze zal krijgen, bijvoorbeeld hertogin van iets.

Het bruidspaar heeft tien bruidskinderen, zes meisjes en vier jongens. Onder de meisjes is prinses Charlotte, het tweede kind van William en Kate, en de peetdochter van Harry en Meghan. Een van de bruidsjongens is prins George, het eerste kind. De drie weken oude prins Louis is er niet bij.

Meghan heeft geen ‘maid of honour’, volgens het communicatieteam van het paleis omdat “ze zo’n hechte vriendengroep heeft, dat ze er niet een wil kiezen”. Harry heeft wel gewoon een ‘best man’, maar die keuze was makkelijk: zijn broer William. Harry was dat ook bij hem.

Er zijn duizend mensen uitgekozen om op het landgoed van de trouwlocatie, Windsor Castle, het bruidspaar te zien aankomen en vertrekken. Onder hen is bijvoorbeeld de twaalfjarige Amelia Thompson. Zij raakte bijna een jaar geleden gewond bij de aanslag in het stadion van Manchester.

Er zijn drie voorgangers tijdens de plechtigheid. De aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, trouwt het paar. David Connor, al sinds 1998 religieus leider van de kapel waar het ja-woord plaatsvindt, leidt de dienst. Om het transatlantische karakter van het huwelijk te onderstrepen, is een Amerikaanse bisschop, Michael Curry, gevraagd het paar toe te spreken.

Waar

De plechtigheden worden gehouden op het terrein van Windsor Castle. Dit kasteel is het grootste en oudste nog bewoonde fort ter wereld.

Het werd gebouwd door Willem de Veroveraar in de tweede helft van de elfde eeuw en sindsdien hebben er al zo’n veertig Britse staatshoofden gebruik van gemaakt. Als ze naar het altaar paradeert zal Meghan enkele tombes van hen passeren, zoals die van Henry VIII en Charles I. Koningin Elizabeth II spendeert er nog steeds haar weekend. Het ligt op zo’n 40 kilometer ten westen van Londen in het stadje Windsor (32.000 inwoners).

De avond voor het huwelijk slapen Meghan en haar moeder in het Cliveden House Hotel, een luxe hotel in Buckinghamshire. In de jaren 60 trof minister John Profumo hier showgirl Christine Keeler naakt aan in een zwembad, het begin van een enorm politiek schandaal. Prins Harry logeert met zijn broer William op het landgoed Coworth Park in Ascot.

Over een huwelijksreis is nog niets bekend.

Wanneer

Tijdschema (NL tijd):

10.30 uur: gasten arriveren in de Sint George-kapel. Ze moeten zorgen dat ze om 12.15 uur plaats hebben genomen.

13.00 uur: begin plechtigheid, bruidspaar geeft het ja-woord.

14.00 uur: een uur later beginnen ze een rit per koets van een klein half uur door Windsor. Er worden ruim 100.000 toeschouwers verwacht, van wie enkelen zich al vrijdag langs de route hebben verzameld. De koets, een Ascot Landau uit eind 19de eeuw, wordt getrokken door vier Windsor Grey-paarden.

Een dag voor de bruiloft houden sommige toeschouwers al een plaatsje langs de route vrij. Foto Emmanuel Dunand/AFP

Daarna host koningin Elizabeth II de middagreceptie in de gigantisch Sint George-zaal in Windsor Castle. Volgens geruchten zal Meghan er een toespraak geven, tegen de tradities in. In de avond geeft prins Charles een receptie voor tweehonderd vrienden en familie in Frogmore House, een kilometer verder. Daar zijn ook de Spice Girls bij.

Ter ere van de feestelijkheden blijven de pubs en café’s in Engeland en Wales twee uur langer open (tot 01.00 uur) dan gebruikelijk op vrijdag- en zaterdagavond. Dat vriendelijke gebaar werd ook gedaan bij de bruiloft tussen William en Kate in 2011, het diamanten jubileum van koningin Elizabeth II en haar 90ste verjaardag in 2016. Verschil is wel dat deze zaterdag ook de finale is van de FA Cup, het belangrijkste Engelse voetbalbekertoernooi…

Wat

Helaas, over de jurk is nog niets bekendgemaakt/gelekt. Waarschijnlijk zal die van een Britse ontwerper zijn, die inspiratie heeft geput uit vorige koninklijke bruiloften. Ook over de ring was zaterdagochtend nog niets bekend.

Over de bruidstaart is daarentegen alles bekend. Dat is een relatief moderne citroen-vlierbloesemtaart. In de drie verdiepingen hoge sponstaart gaan tweehonderd citroenen, vijfhonderd eieren en tien flesse Sandringham-vlierbloesemlikeur. Die likeur is afkomstig van het Sandringham-landgoed bij Norfolk, eigendom van de koninklijke familie. Bakker is Clair Ptak, die met haar Californische roots en Oost-Londense bakkerij goed in het trans-Atlantische plaatje van het huwelijk past.

De boeketten zullen tijdens de trouwdag bestaan uit witte tuinrozen, vingerhoedskruid en pioenrozen, de favoriete bloem van mevrouw Markle. De in Londen gevestigde bloemist Philippa Craddock is uitverkoren om de Sint George-kapel en de Sint George-zaal te versieren.

Bruidsfotograaf is Alexi Lubomriski. De modefotograaf is geboren in het Verenigd Koninkrijk, maar hij woont in New York. Hij fotografeerde al eens Beyoncé, Gwyneth Paltrow, Julia Roberts en Scarlett Johansson.

Weet je nu al genoeg over de ‘royal wedding’? Doe de quiz bij de BBC

Een (kort) stukje geschiedenis van Meghan en Harry

Juli 2016: een gezamenlijke vriend orkestreert een blinddate voor Meghan en Harry in Londen. Al na twee daaropvolgende dates nodigt Harry Meghan uit om met hem op vakantie naar Botswana te gaan.

Oktober 2016: Sunday Express hoort als eerste van de nieuwe vlam van Harry door een anonieme bron.

8 november 2016: Harry bevestigt de romance, maar veroordeelt direct de “racistische”berichtgeving van de Britse pers over zijn vriendin. Die zouden een “grens overgegaan” zijn.

6 september 2017: Meghan vertelt over de relatie in Vanity Fair.

25 septebmer 2017: op de eerst foto van hen samen zijn Meghan en Harry met elkaars handen vast te zien tijdens het rolstoeltennistoernooi bij de Invictus Games in Toronto.

November 2017: Meghan zegt dat ze met Suits stopt en naar Engeland verhuist.

27 november 2017: het paar kondigt de verloving aan op het landgoed van Kensington Palace.

9 januari 2018: Meghan stopt met Facebook, Twitter (350.000 volgers) en Instagram (1,9 miljoen volgers). Ze zal uiteindelijk een officieel account krijgen.

12 maart 2018: het eerste publieke optreden van Meghan met Elizabeth II is tijdens Commonwealth Day aan het Londonse Westminster Abbey.

25 april 2018: de laatste uitzending van Suits met Markle, en tevens seizoensfinale, waarin Meghans personage, Rachel, trouwt.