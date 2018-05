Vitesse mag door in de strijd om Europees voetbal

Vitesse heeft de play-offs gewonnen en mag door naar de tweede voorronde van de Europa League. De club uit Arnhem won in de Galgenwaard met 1-2 van FC Utrecht. Mede dankzij de 3-2 overwinning in eigen huis van woensdag en gestuntel van Utrecht in de return maakt Vitesse nog kans op een Europees ticket.

Vitesse kwam op een 0-1 voorsprong dankzij FC Utrecht-speler Leeuwin. Hij maakte op voorzet van Beerens een eigen doelpunt. In de 32ste minuut was FC Utrecht dichtbij een strafschop toen Matavs in het zestienmetergebied de bal op zijn elleboog kreeg. Videoscheidsrechter Makkelie stelde echter vast dat Matavs geen blaam trof. Uit een hoekschop door Büttner breidde Miazga de score uit naar 0-2.

Nog geen minuut na het begin van de tweede helft opende Mark van der Maarel de jacht op de voor FC Utrecht benodigde drie doelpunten. Het eerste schot op doel was direct raak. Vitesse-spelers maakten bezwaar omdat zij van mening waren dat de inworp die aan de goal voorafging aan hen toegekend had moeten worden. Op beelden bleek een Utrecht-speler de bal inderdaad als laatste aangeraakt te hebben, maar doordat de wedstrijd daarna verder ging mocht de videoscheidsrechter het doelpunt niet meer afkeuren. Uiteindelijk maakte het weinig uit: het lukte Utrecht de rest van de wedstrijd niet om de Arnhemse verdediging te passeren.

De videoscheidsrechter van de KNVB opereerde vandaag voor het laatst vanuit een post in Hilversum, maakte de bond eerder zaterdag bekend. Op de campus in Zeist wordt het zogenoemde KNVB Replay Center gebouwd. De eerste wedstrijd die van daaruit gevolgd zal worden, is de strijd om de Johan Cruijff Schaal op 4 augustus.