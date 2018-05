Venezuela moet weer olie leveren aan Curaçao en Bonaire

Het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA moet weer olie gaan leveren aan zijn raffinaderijen op Curaçao en Bonaire. Dat hebben rechters op beide eilanden vrijdag bepaald. PDVSA had de toevoer eerder deze maand stopgezet wegens een conflict met het Amerikaanse oliebedrijf ConocoPhillips.

De ruzie begon op 4 mei, toen ConocoPhillips beslag legde op de PDVSA-faciliteiten op Curaçao en Bonaire. Zo wilde het Amerikaanse concern een schuld van ongeveer 2 miljard dollar (1,7 miljard euro) innen die het nog heeft openstaan bij PDVSA. Als reactie besloten de Venezolanen de oliekraan dicht te draaien.

Nu moet de olie dus weer gaan stromen. Iedere dag dat PDVSA de toevoer blijft blokkeren, moet het bedrijf een dwangsom betalen van 1 miljoen dollar (850.000 euro). De boete kan maximaal oplopen tot 100 miljoen dollar.

Lees ook dit achtergrondverhaal van NRC over de dreigende oliecrisis op Curaçao en Bonaire: Conflict over olie Venezuela sleept ook de Antillen mee

De rechters beslisten vrijdag ook dat het beslag van ConocoPhillips wordt opgeheven. Niet omdat de claim van het bedrijf onterecht is, vonniste de rechter op Curaçao volgens het Antilliaans Dagblad. Maar wel om dat het “ernstige gevolgen” heeft voor de samenleving op Curaçao als de olieproductie op het eiland helemaal tot stilstand komt. In dat geval komen namelijk “de distributie van brandstof en elektriciteit in gevaar”, aldus de rechter.

Nationalisering

Het treffen tussen PDVSA en ConocoPhillips heeft zijn oorsprong in de nationalisering van de Venezolaanse olieindustrie, in 2007 door toenmalig president Hugo Chávez. De Amerikanen verloren daarbij hun projecten op Curaçao en Bonaire. Ter compensatie moet PDVSA nu zo’n 2 miljard dollar betalen, oordeelde het Arbitragehof van de Internationale Kamer van Koophandel begin mei. President Nicolás Maduro weigert de schuld te voldoen.

Venezuela heeft de grootste olievoorraden ter wereld. De productielocaties op Curaçao en Bonaire spelen een belangrijke rol bij de export. Vooral door de gedaalde mondiale olieprijzen verkeert Venezuela in een desastreuze economische crisis. De inflatie is torenhoog, er zijn tekorten aan voedsel en medicijnen en bij gevechten tussen demonstranten en ordetroepen vielen vorig jaar meer dan 150 doden.