Shoplifters en BlacKkKlansman winnen belangrijkste prijzen in Cannes

De Japanse film Shoplifters en BlacKkKlansman van Spike Lee hebben op het filmfestival van Cannes de belangrijkste prijzen gewonnen. De Japanse regisseur Hirokazo Kore-Eda krijgt de Gouden Palm, Lee de Grand Prix. De 26-jarige Belgische debutant Lukas Dhont heeft met zijn film Girl drie prijzen gewonnen. Het drama kreeg een Caméra D’Or en een Queer Palm, voor de beste LHBTI-film. Hoofdrolspeler Victor Polster (16) kreeg een award voor de beste rol in de categorie Un Certain Regard.

Shoplifters, of zoals hij eigenlijk heet: Manbiki Kazoku, gaat over een familie die probeert te overleven met kruimeldiefstallen en de zorg voor een jong meisje in de problemen op zich neemt. De film gold vooraf al als een van de favorieten. In dezelfde lijstjes werd ook BlacKkKlansman genoemd, een film over een zwarte politieman die infiltreert in de Ku Klux Klan. Regisseur Lee beschouwt de film als pamflet tegen de president van zijn

thuisland Amerika, Donald Trump. De toegenomen zichtbaarheid van extreemrechts in de Verenigde Staten speelt in BlacKkKlansman dan ook een rol.

NRC-filmcriticus Coen van Zwol heeft de “pamflettistische politieklucht” BlacKkKlansman en Shoplifters van “de tederste filmmaker op aarde” al gezien, en blikte vrijdag vooruit op hun kansen: Vrouwenfilms gooien hoge ogen in Cannes

De Belgische film Girl gaat over een transgendermeisje dat hoopt professioneel ballerina te worden, maar in de weg gezeten wordt door het feit dat ze geboren is als jongen. Overigens heeft ook een aantal Nederlanders aan de film gewerkt; zo is hij geproduceerd door het Amsterdamse Topkapi Films en is Frank van den Eenden verantwoordelijk voor het camerawerk.

Op het filmfestival van Cannes werden meer prijzen uitgereikt. Capernaüm van de Libanese regisseur Nadine Labaki kreeg de juryprijs, Cold War van de Poolse regisseur Pawel Pawlikowski de prijs voor beste regie. Ook onder meer Dogman, 3 Faces en Happy as Lazzaro vielen in de prijzen. Cate Blanchett was dit jaar de juryvoorzitter.