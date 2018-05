Pensioenfonds PME stopt met beleggen in kolen

Het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) stopt met het beleggen in kolen. Het fonds bevestigt zaterdagmorgen berichtgeving daarover in dagblad Trouw. PME is het eerste grote Nederlandse pensioenfonds dat de kolenindustrie de rug toekeert.

PME is begin april uit de kolensector gestapt, laat het fonds weten. Volgens bestuursvoorzitter Eric Uijen is dat gebeurd omdat de leden en de werkgevers erom vroegen. “De overtuiging is dat we ook in deze industrie af moeten van vervuilende brandstoffen”, zegt hij tegen Trouw. “Iedereen zal moeten bijdragen aan het halen van afgesproken klimaatdoelen.”

De beleggingen in kolen maakten met 6,3 miljoen euro slechts een klein deel uit van de totale portefeuille van PME, die 17 miljard euro bedraagt. PME is met 1.300 aangesloten werknemers en zo’n 145.000 leden één van de grootste pensioenfondsen van Nederland. Bij het fonds zitten bijvoorbeeld metaalproducenten en -bewerkers, elektrotechnische bedrijven machinebouwers.

Nog wel belang in Shell

Voorlopig blijft PME nog wel elders actief in de fossiele brandstoffen. Het behoudt zijn belang in Shell. Maar het fonds gaat zich dinsdag op de aandeelhoudersvergadering van het olieconcern wel hard maken voor het klimaat, aldus Uijen. PME zal daar een resolutie steunen van een activistische beleggersgroep, die wil dat Shell zijn beleid afstemt op het Klimaatakkoord van Parijs.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat een groot pensioenfonds naar eigen zeggen om morele redenen stopt met beleggen in een bepaalde sector. ABP, het grootste fonds van Nederland, maakte in januari bekend dat het binnen een jaar zou stoppen met beleggen in tabak en kernwapens. Het ambtenarenfonds had voor 3,3 miljard euro aan investeringen in die sectoren.