Mensen zelf een beeld laten vormen van ‘de armste wijk van Nederland’ in plaats van hen een door de media bepaald plaatje voor te schotelen. Dat was de gedachte achter de excursies naar Oud Crooswijk à 89 euro p.p. De organiserende oud-verslaggevers kregen op social media zoveel kritiek dat ze hun initiatief introkken. Terecht, vinden critici. Anderen vonden het doel juist nobel. De stelling luidt: ‘Idee achter journalistieke excursies is goed.’

Rens van Overdam, voorzitter gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk: „De gevoelens van bepaalde groepen in de wijk zijn gekrenkt. Crooswijkers zijn trots en vinden het niet leuk dat Oud Crooswijk wordt neergezet als armste. Er is nu juist veel positieve energie, de wijk zit in een transitiefase. Wij hebben met college en gemeenteraad extra geld geregeld voor het participatietraject. Daar geven wij nu richting aan met de bewoners. Die hebben niks tegen rondleidingen – professionals tonen ook interesse in de wijk – maar het gaat erom hoe je iets aandacht geeft en dat moet je niet op deze manier doen in een krantenadvertentie.”

Ton Geenen, Crooswijker: „Wij zijn op het verkeerde been gezet met een volledig ander verhaal van de leiding met het verzoek wat meer over Crooswijk te weten te komen. Niet om tegen betaling aapjes te gaan kijken. Wij zijn geen safaripark!”

Setkin Sies, oud-gemeenteraadslid: „Ik vind het streven van Trouw naar persoonlijk contact tussen lezers en een deel van de samenleving dat ze niet kennen heel nobel. Alleen weet ik niet of het de rol van een krant is om excursies te organiseren. Geef lezers dan tips waar ze een fiets kunnen huren en bij wie ze in de wijk moeten zijn. Nu leek het een commerciële manier om een maatschappelijk probleem te belichten. Exploitatie van segregatie.”

Burak Yildiz, burgerraadslid SP: „Rotterdamse wijken zijn geen speelveld voor safari’s. Ze focussen op het armste gedeelte van Crooswijk. Dat neigt naar commercie over de rug van arme Crooswijkers. Ik denk dat de dagtochten ook verkeerd zijn gevallen door de Woonvisie 2030. Dit te algemene beleidsplan ligt heel gevoelig, merkte ik in 2016 tijdens het door de SP georganiseerde woonreferendum. Veel arme Crooswijkers vrezen hun huis te verliezen en dan komen buitenstaanders nog snel even kijken voordat de volksbuurt verdwenen is. Stap op eigen houtje een willekeurig buurtcafé binnen en ga op een gelijkwaardige manier het gesprek aan.”