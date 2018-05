Dus ik begrijp dat de vader van bruidje Megh er dit weekend niet bij zal zijn. Niet omdat hij in vroeger jaren geheuld heeft met een fascistische dictator met liters bloed aan zijn handen, maar omdat hij het onlangs op een sukkelig akkoordje had gegooid met wat roddeltuig. De domoor probeerde een paar roestige grijpstuivers aan de sprookjesverbintenis van zijn dochter te verdienen. Toen dat echter uitkwam was hij niet gemakkelijk te overtuigen dat hij niet meer op het chique feestje van zijn dochter mocht komen. Dus hebben ze hem voor de zekerheid maar aan zijn zwakke hart geopereerd. Dat noemen ze in de cardiologie ‘omleidingen’. In de diplomatie ook. Charles gaat het oubollige klusje klaren. Hij brengt haar naar het altaar. Zou toch leuker zijn geweest als haar ex dat had gedaan. En dat hij dan tegen Harry zegt: „Succes ermee en vooral sterkte!”

Maar haar vader mag dit weekend televisie kijken en dan ziet hij hoe zijn eigen kleine starfuckertje in een jurk van een half miljoen een taart van bijna 90.000 dollar aansnijdt. Wel een taart met veel citroen. Omdat het haar tweede huwelijk is? Eigenlijk telt dat niet. Je kunt maar een keer iemand eeuwig trouw beloven. Daarna wordt het een trucje.

Maar de vader van Megh is er dus niet bij. Net als May, Obama en de Trumpjes. Alex is ook niet uitgenodigd. Lijkt me best raar in zijn geval. Waarom is hij er nou niet bij? Zijn we een te pietepeuterig monarchietje? Zitten we in de Jupiler League met Luxemburg en België? Afgedankte Spice Girls ver over de houdbaarheidsdatum en tweedehands Amerikaanse soapsterretjes mogen wel. En onze ouwe trouwe oranje Willy niet. Moeilijke middag voor onze vorst. Ik overweeg bij hem te gaan kijken. Als morele steun.

Gister zei een vriend dat hij zo’n moeite had met de schending van de privacy van al die royals, maar dat is dus echt gelul. Ze hoeven dat rare baantje niet te doen. Zij willen koningshuisje spelen en wij betalen ze daar fors voor. Het is gewoon amusement. En over privacy wil ik het sowieso nooit meer hebben nu een zootje wetenschappelijk geteisem de door Anne Frank dichtgeplakte pagina’s heeft opengebroken, ontcijferd en openbaar gemaakt. Waar halen deze keurige paparazzi het recht vandaan om de pubergeheimen van een vermoord meisje te publiceren? Dat wilde ze toch niet? Blijf er dan af, gajes.

De vader van Megh zocht de roddelpers op. Toch had ik meteen medelijden met hem. Zo’n iets te dikke teleurgestelde ziel. Hij zou zo bestuurslid van een onderafdeling van de fijnzinnige politieke partij 50Plus kunnen zijn. Afdeling Overijssel. Daar zitten namelijk nog oudjes die ergens voor willen vechten. Ik moest zo lachen toen ik las over de knokpartij van deze boze bejaarden in Deventer. Ze gingen elkaar met stoelen te lijf. En niet geheel onbelangrijk: een dame kreeg ook een paar knallen. Dan ben je als partij pas echt volwassen en geëmancipeerd. Als je ook de dames een mep verkoopt.

Het conflict draait om Jan Zoetelief, de superijdele partijvoorzitter. Hem willen ze weg hebben. Maar Jan zelf wil dat absoluut niet. Jan Zoetelief is heel tevreden over Jan Zoetelief. Volgens Jan Zoetelief is Jan Zoetelief een fantastische voorzitter. Henkie Krol en de rest van de bejaarden denken daar duidelijk anders over en het is de bedoeling dat de gesjeesde VVD’er Geert Dales het baantje binnenkort overneemt. Hij was ooit verantwoordelijk voor de Amsterdamse Noord-Zuidlijn.

Of het handig is om zo’n man als Dales voorzitter van de bejaardenpartij te maken? Ik twijfel. De meeste leden van een ouderenpartij gaan namelijk heel gauw dood en willen vaak nog wel wat van hun politieke idealen verwezenlijkt zien. Dus een beetje haast bij die knarren kan geen kwaad. Maar iemand die twintig jaar over een spoorlijntje van nog geen tien kilometer doet zie ik als humor. Ik zou hem trouwens niet over het geld van de bejaarden laten gaan. Bij dat metrolijntje zat hij er 1,7 miljard naast. Daar kunnen drie prinsen met gemak vorstelijk van trouwen.