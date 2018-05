Meghan Markle droeg tijdens de bruiloft een tiara die haar was geleend door koningin Elizabeth. Het met diamanten bezette sieraad werd in 1932 gemaakt voor de grootmoeder van de koningin, Mary. Op de sluier waren bloemen uit alle 53 lidstaten van het Gemenebest geborduurd. De jurk is ontworpen door de Britse Clare Waight Keller van het (Franse) modehuis Givenchy.

Foto Owen Humphreys/Reuters