Froome wint etappe, Dumoulin beperkt de schade

Chris Froome heeft zaterdag de veertiende etappe in de Giro d’Italia gewonnen. Hij kwam na een kilometerslange ontsnapping als eerste over de streep, bovenop de loodzware Zoncolan. Simon Yates vergrootte zijn voorsprong op Tom Dumoulin, die inclusief bonificatieseconden 37 seconden moest toegeven.

Froome reed op vier kilometer van de finish weg van de groep met daarin de nummers één en twee, Yates en Dumoulin. Een kilometer later begon Yates aan een eenzame achtervolging, maar die bleef (hoewel hij zijn landgenoot vrijwel voortdurend in het vizier had) vruchteloos. Toch liep Yates uit op zijn grootste directe concurrent Dumoulin, die niet veel meer restte dan de schade beperken. Dat lukte: hij behoudt zijn tweede plaats met het roze op 1 minuut 24 nog binnen bereik. Froome klimt naar plek vijf.

Beproeving

De veertiende etappe ging zaterdag in 186 kilometer van San Vito al Tagliamento naar Monte Zoncolan. In de laatste kilometers van de etappe kregen de renners een van de zwaarste beklimmingen van Europa voor hun kiezen: de Zoncolan doet niet onder voor beruchte bergen als de Ventoux.

Tom Dumoulin begon de etappe al met 47 seconden afstand op Yates. De Limburger toonde zich vooraf bewust van het feit dat zaterdag een beproeving zou worden, maar zei desondanks naar de slotklim uit te kijken.

NRC-redacteur Dennis Meinema reed de slotkilometers van de etappe van zaterdag zelf. Het viel hem zwaar: Zo voelt de ‘zwaarste klim van Europa’ op de fiets

De Belgische renner Tim Wellens ging zaterdag niet van start. De winnaar van de vierde etappe had last van keelpijn en beginnende bronchitis. De rit van zaterdag reed hij met koorts, meldde zijn ploeg Lotto-Soundal op zijn website. Wellens is teleurgesteld, maar zegt te hopen na enkele dagen rust weer op de fiets te kunnen stappen om verder te trainen:

“Het is nooit leuk om een grote ronde te moeten verlaten. Dankzij mijn etappe-overwinning kan ik mijn Giro een succes noemen, maar ik had graag nog een gooi gedaan naar een tweede overwinning.”

Zondag wacht opnieuw een zware bergetappe in de Dolomieten. De renners leggen 176 kilometer af van Tolmezzo naar Sappada. De laatste tien kilometer is bergop.