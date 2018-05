Een Franse jurk met een Brits signatuur

Niet, zoals werd gespeculeerd, het Britse couturehuis Ralph & Russo, maar het Franse Givenchy ontwierp de trouwjurk van Meghan Markle. En toch was de jurk Brits, want het Franse huis wordt sinds afgelopen najaar geleid door de Britse Clare Waight Keller.

Niet alleen dat was verrassend aan de jurk. Want die was, hoewel zichtbaar kostbaar, ook opmerkelijk simpel. Effen witte zijde, met een boothals en driekwart mouwen, een fraaie sleep maar zonder enige verdere decoratie. Een zedige, bescheiden, klassieke en tegelijkertijd heel moderne en uitgesproken keuze.

De ‘bandeau’ die Markle op haar hoofd droeg, werd haar geleend door koningin Elizabeth

Ook de sluier van vijf meter lang werd ontworpen door Waight Keller. Aan de rand zijn 53 bloemen geborduurd, elk de typerende bloem van een lidstaat van het Gemenebest, aangevuld met twee favoriete bloemen van Markle. De tarwe aan de voorkant symboliseren liefde en liefdadigheid. Het borduren kostte honderden uren, en, zo liet het modehuis weten, de borduurders moesten elk half uur hun handen wassen om ervoor te zorgen dat de borduursels en de tule niet vies zouden worden.

Neil Hall/Reuters

Waight Keller (47) was voor ze naar Givenchy ging creatief directeur van Pringle en Chloé. Afgelopen januari presenteerde ze haar eerste haute-couturecollectie, die zeer goed werd ontvangen.

Prins Harry droeg tijdens de plechtigheid een uniform van Blues and Royals, een cavalerie-regiment, net als zijn broer William. Beide uniformen werden gemaakt door kleermaker Dege & Skinner. De koningin moest toestemming geven om het uniform te mogen dragen op het huwelijk.