Deel Venrayse SP stapt op en begint eigen partij

Drie van de vier Venrayse fractieleden van de SP hebben zich afgesplitst van hun partij en gaan als zelfstandige partij verder. Reden voor het breken met de partij is volgens het actualiteitenprogramma EenVandaag het gebrek aan vertrouwen in het landelijke partijbestuur.

Ook zou er een gebrek aan discussie heersen binnen de partij en is er onvrede over de landelijke koers van de SP. Het opgestapte Venrayse raadslid Erica van den Akker laat tegenover Nieuwsuur weten dat bij de partijtop meerdere keren om verandering is gevraagd en discussie, maar dat daar niet op gereageerd werd. “Dan houdt het een keer op. Ik voel me niet meer thuis in de partij.”

Limburgse fractieleden

De laatste tijd heerst er meer onvrede binnen SP-afdelingen over de te varen koers. Eind april stapten vijf fractieleden en een gedeputeerde van de Limburgse afdeling op, omdat ze naar eigen zeggen niet genoeg gesteund werden door de partijleiding.

In Venray blijft alleen de fractievoorzitter zitten. Hij krijgt concurrentie van zijn drie oud-fractieleden omdat zij hun zetel meenemen. Volgens Nieuwsuur is het meenemen van de zetel vrij ongebruikelijk binnen de SP. Van den Akker laat tegenover het actualiteitenprogramma weten dat “ze gewoon hun werk willen doen, we zijn per slot net gekozen”.