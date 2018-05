Wrakingskamer: hoger beroep Wilders met nieuwe rechters

De rechters die het hoger beroep om de ‘minder-Marokkanen’-uitspraken van Geert Wilders behandelen, moeten vervangen worden. Dat heeft de wrakingskamer vrijdag besloten. De PVV-politicus deed donderdag bij de start van de behandeling van het beroep een wrakingsverzoek. Het proces wordt nu voorlopig stilgelegd.

Wilders was het er niet mee eens dat het hof zijn verzoek negeert om het proces uit te stellen. De wrakingskamer stelt nu dat de rechters te summier zijn geweest in de redenen om het verzoek af te wijzen en hen daarmee vooringenomenheid verweten kan worden.

Het besluit van de wrakingskamer betekent overigens niet dat nieuwe rechters bij hervatting van het proces ook het verzoek van Wilders tot uitstel zullen gaan toewijzen. Ze moeten een eventueel besluit vooral beter onderbouwen.

Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops had bij de aanvang van de zitting donderdag verzocht om uitstel. De verdediging is van mening dat er meer tijd nodig is om de aangiftes te onderzoeken die er gedaan zijn in een in haar ogen gelijkwaardige zaak. D66-leider Alexander Pechtold zei eerder dit jaar, in de rel rondom toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra, geen Rus te zijn tegengekomen die zijn eigen fout heeft rechtgezet. Hij reageerde daarmee op de leugen van Zijlstra die toegaf niet in de datsja van Poetin te zijn geweest. Knoops meent dat het om een vergelijkbare zaak gaat.

Pechtold wordt niet vervolgd voor zijn uitspraak. Knoops wil daarom meer tijd krijgen om de aangevers te ondervragen over hun motieven en zo aantonen dat er sprake zou zijn van willekeur bij het OM. De wrakingskamer zei vrijdag de zorgen van Wilders “te begrijpen”, maar dat de wrakingskamer het besluit van het hof niet inhoudelijk hoeft te toetsen. Wel wordt er gekeken of het hof een vooringenomen houding heeft aangenomen.

“Onbegrijpelijke beslissing”

Volgens de wrakingskamer is er sprake van een “onbegrijpelijke beslissing”. Het besluit om het proces niet uit te stellen is “dermate beperkt onderbouwd” dat de rechters “de schijn van vooringenomenheid” hebben gewekt. De wrakingskamer zegt dat “niet op voorhand kan worden uitgesloten dat er in elk geval zekere parallellen zijn” in de twee zaken doordat er in beide gevallen generaliserend over een bepaalde groep wordt gesproken.

“De verdediging wil nagaan of de overwegingen om Pechtold niet te vervolgen misschien ook op Wilders van toepassing zijn, en daar gaat de strafkamer niet op in.”

In een reactie stelt Wilders op Twitter: “Geweldig! En zeer terecht dat de rechters van de wrakingskamer inzien en besluiten dat het proces oneerlijk en vooringenomen is.”

6.500 aangiftes tegen Wilders

Eerder werden er bijna 6.500 aangiftes gedaan in reactie op een speech op een PVV-bijeenkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Daar vroeg Wilders zijn achterban of er “meer of minder Marokkanen” in Nederland zouden moeten zijn. Toen zij vervolgens “minder minder minder” scandeerden, zei de politicus dat te gaan regelen.

Het hof vond dat er genoeg tijd was geweest om onderzoek te doen en dat het proces gewoon moest doorgaan. De rechtbank in Den Haag oordeelde in 2016 al dat Wilders zich met zijn uitspraken schuldig had gemaakt aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. De politicus kreeg echter geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het OM gingen in beroep tegen de uitspraak.