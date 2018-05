Waar is het voetbal straks te zien?

Wordt Real Madrid tegen Liverpool de laatste Champions League-wedstrijd op Veronica? De finale, die zaterdag 26 mei wordt uitgezonden op Talpa’s mannenzender, is in elk geval de laatste wedstrijd onder het huidige tv-contract met de UEFA.

Al maanden onderhandelt de Europese voetbalbond met een onbekend aantal Nederlandse omroepen over de uitzendrechten van de Champions League en de Europa League voor de komende seizoenen. Eerdere biedingen leverden geen winnaar op. Niemand wil teveel betalen, ook al blijft voetbal, zeker live, aantrekkelijk voor tv-kijkers (en adverteerders).

Wat wel al duidelijk is: gratis zender Ziggo Sport gaat een live wedstrijd uitzenden én een schakelprogramma aanbieden met Champions League-wedstrijden. Alle goals in één show, met slechts een beetje vertraging. Maar slechts in ruim de helft van Nederland te zien, voor Ziggo-klanten.

Welk open net, te zien in heel Nederland, verwerft de ‘primaire’ rechten? Behoudt Talpa ze? Voetbal Inside-trio Derksen, Genee en Van der Gijp kwamen er zelfs voor over van RTL. Hoopt RTL, dat tot en met dit seizoen de Europa League uitzendt, met meer topvoetbal zijn slechte kijkcijfers te verhogen? Of verrast Eurosport de concurrenten en komt de Champions League op de commerciële zender?

Geen van de betrokken zenders wil veel zeggen. Elk commentaar kan de verkoop beïnvloeden, klinkt het in Hilversum. „Het is interessant maar niet tegen elke prijs”, zegt een woordvoerder van SBS. Eerder zei een RTL-zegsman al: „Voor de rechten willen wij als lokale mediapartij een eerlijk bedrag betalen, want het belang van voetbal rechtvaardigt ons inziens ook een stevige investering. Ook al kunnen we deze niet terugverdienen.”

Ook de UEFA geeft geen details. „De Champions League- en Europa League-rechten zijn onderwerp van lopende onderhandelingen. Het is niet passend op dit moment een reactie te geven”, zegt een woordvoerder.

Niet op NPO?

Zeker lijkt wel dat de Champions League niet terugkeert op de publieke omroep. Maandag schreef De Telegraaf dat de NOS een bod in voorbereiding had op de uitzendrechten, maar dat koepelorganisatie Nederlandse Publieke Omroep dat bod blokkeerde. NOS en NPO willen alleen zeggen dat geen sprake is van een conflict.

In het algemeen geldt: voor grote contracten is het gebruikelijk dat de NOS de NPO een mandaat vraagt om te mogen bieden. Dat verzoek zou dit keer niet zijn gehonoreerd. De NOS zendt al de samenvattingen van de Eredivisie uit en zou ook azen op de rechten van de kwalificatiewedstrijden van Oranje. Een (duur) derde voetbalpakket zou niet te verkopen zijn aan publiek en politiek. De NPO moet volgend jaar mogelijk ruim 60 miljoen euro bezuinigen, omdat de reclame-inkomsten tegenvallen.

Ruim 3 miljard

SBS/Sanoma kocht de tv- en onlinerechten in 2014 voor drie seizoenen, voor naar verluidt 20 miljoen euro. Het lijkt onwaarschijnlijk dat een Nederlandse zender net zo veel gaat betalen voor de komende jaren.

Dat komt door drie factoren: ten eerste trekken de poulewedstrijden minder kijkers dan voorgaande seizoenen. Fans noemen die fase in het toernooi voorspelbaar; de grote clubs gaan vrijwel altijd door. Ten tweede is het onzeker of er een Nederlandse club meespeelt. En dat scheelt kijkers (en adverteerders). En ten derde maakt het akkoord dat UEFA en Ziggo in december sloten over de ‘secundaire’ Champions League-rechten een pakket met ‘primaire’ rechten onaantrekkelijker dan vroeger. Ziggo (marktaandeel: ruim 52 procent) biedt zijn abonnees een gratis alternatief. Waarom dan nog naar NPO, RTL, SBS – als je tenminste Ziggo Sport kan ontvangen?

En de UEFA? Die hoeft niet zo nodig een akkoord in Nederland te sluiten. Wereldwijd ontvangt de Europese voetbalbond ruim 3 miljard euro per jaar voor de rechten. Dat is ruim 1 miljard meer dan onder de voorgaande contracten.