Volg hier live de rechtszaak tegen Holleeder

“Hij weet nu waarom het voorbij is”, antwoordde Astrid Holleeder op 12 maart aan de rechtbank op de vraag waarom ze zo emotioneel was. Ze doelde op de inhoud van een heimelijk gemaakte opname van een gesprek met haar broer Willem. Het gesprek zou zijn gegaan - zo bleek uit de woorden van Astrid - over Dino S., een voormalig partner van Willem uit de Amsterdamse onderwereld die vorig jaar door het gerechtshof tot levenslang is veroordeeld voor betrokkenheid bij twee liquidaties waarvan Holleeder ook wordt verdacht.

Astrid Holleeder had de geluidsdragers waarop de opnames waren opgeslagen aan een bekende gegeven maar was vergeten dat ze daar lagen. Toen deze onbekende persoon niet zo lang geleden ging verhuizen heeft ze de opnames gevonden. Puur toeval, bezwoer Astrid Holleeder tijdens een van haar eerste verhoren in maart van dit jaar.

Eerder verstrekten Astrid en Sonja Holleeder ook al opnames van gesprekken en een aantal daarvan zijn inmiddels vaak te horen geweest op radio en televisie. De opnames zijn in de voorbereiding van de strafzaak inzet geweest van een heuse strijd tussen de verdediging van Holleeder en zijn twee zussen. De advocaten wilden weten of de zussen echt alles hadden afgegeven. Die discussie liep zo hoog op dat er zelfs sprake van is geweest om huiszoeking te doen bij Sonja Holleeder.

Verrassing

Na veel en lang praten is dat uiteindelijk allemaal opgelost en daarom kwam de openbaring van de nieuwe opnames voor sommigen als een verrassing. Inmiddels zijn er transcripties gemaakt van de opnames en hebben alle betrokkenen er naar kunnen luisteren. Waarom heeft Astrid die opnames niet eerder afgestaan en hoe belastend zijn die opnames eigenlijk voor haar broer Willem die wordt verdacht van betrokkenheid bij vijf onderwereldmoorden?

De officieren van justitie kondigden eerder aan dat ze delen van deze opnames willen voorhouden aan Astrid Holleeder. Deze vrijdag, ruim twee maanden nadat bekend werd dat ze bestonden, is het zo ver en zal blijken wat Willem Holleeder precies gezegd heeft en of dat echt zo belastend is als Astrid Holleeder zo emotioneel vertelde. NRC-misdaadjournalist Jan Meeus volgt de zaak vanuit de rechtszaal.

