VN-commissaris haalt hard uit naar Israël om geweld Gaza

Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties heeft vrijdag hard uitgehaald naar Israël vanwege het gewelddadige optreden tijdens demonstraties in de Gazastrook. Daarbij werden maandag en dinsdag zeker zestig Palestijnen doodgeschoten en raakten duizenden gewond. Tijdens een speciale vergadering over de kwestie noemde VN-mensenrechtencommissaris Zeid Ra’ad al-Hussein de acties van Israël “totaal niet in verhouding”.

Volgens Israël probeerden de demonstranten het grenshek te doorbreken en schoot het leger alleen op “terroristen” van Hamas, de islamitische beweging die regeert over de Gazastrook. Commissaris Hussein, zelf een Jordaniër, verdedigde het recht van de Palestijnen om te demonstreren.

“Ze zitten feitelijk gevangen in een giftige sloppenwijk van hun geboorte tot hun dood, beroofd van waardigheid, ontmenselijkt door de Israëlische autoriteiten” tot een punt dat het lijkt alsof functionarissen niet eens overwegen dat deze mannen en vrouwen.”

Ook zei hij dat bewoners van de Gazastrook “het recht hebben, en alle reden, om te protesteren”. Hussein zei dat in totaal 106 Palestijnen om het leven zijn gekomen sinds de onrust in de regio eind maart weer oplaaide. Ook zijn sindsdien meer dan 12.000 Palestijnen gewond geraakt, waarvan ten minste 3.500 door scherpe munitie. Israël, stelde de VN-commissaris, is een bezettende macht volgens internationaal recht, met de verplichting om de bevolking van de Gazastrook te beschermen.

Israël noemt veroordeling ‘anti-Israëlische obsessie’

Israël zegt dat het alles heeft gedaan om te voorkomen dat er dodelijke slachtoffers zouden vallen. De Israëlische ambassadeur Aviva Raz Shechter concludeerde dat het VN-Mensenrechtencomité is teruggevallen tot zijn “ergste vorm van zijn anti-Israëlische obsessie”. De veroordeling van Hussein zou politiek gemotiveerd zijn. De doden had voorkomen kunnen worden als Hamas geen “terroristen onder het mom van opstanden” had gestuurd. Ook zou de Palestijnse beweging burgers hebben gebruikt als menselijk schild.

De Verenigde Staten kwamen bondgenoot Israël te hulp. Een Amerikaanse VN-vertegenwoordiger zei dat de commissie zich zou moeten richten op de daadwerkelijke schuldige: Hamas. Ook zouden de “eenzijdige” conclusies van commissaris Hussein volgens de VS aantonen dat het Mensenrechtencomité “niet meer functioneert”.

Nakba

De demonstraties vonden plaats in het kader van wat de Palestijnen zien als de Nakba, de ‘catastrofe’ dat ze na de stichting van Israël zeventig jaar geleden moesten verhuizen of vluchten. Dat de Verenigde Staten maandag hun ambassade verplaatsten van Tel Aviv naar Jeruzalem - en daarmee de stad erkenden als hoofdstad van Israël - zette extra kwaad bloed.

Duizenden Palestijnen gingen uiteindelijk demonstreren, Israël dreigde vooraf het gebruik van geweld niet te schromen. Uiteindelijk werd maandag de dodelijkste dag in de regio sinds de Gazaoorlog van 2014. Vrijdag gaan Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever weer protesteren.