Viviani wint massasprint in dertiende etappe Giro

De dertiende etappe van de Giro d’Italia is een prooi geworden voor Elia Viviani, zijn derde zege in de ronde tot nu toe. De rit van Ferrara naar Nervesa della Battaglia over een vrijwel vlak parcours, kende een traditioneel verloop en eindigde vrijdag in een massasprint. Tom Dumoulin finishte in het peloton.

Viviani won met overmacht, gevolgd door Sam Bennett en Danny van Poppel.

Andrea Vendrame, Marco Marcato, Markel Irizar, Eugert Zhupa en Alessandro Tonelli waagden eerder in de rit een vluchtpoging. De kopgroep slaagde er niet in meer dan drie minuten voorsprong te houden. Zo’n zes kilometer voor de eindstreep werden zij door het peloton teruggepakt. In het gedrang naar de streep zag Viviani op het juiste moment een gaatje.

Rozetruidrager Simon Yates kon zijn voorsprong in het algemeen klassement behouden. Hij heeft nog steeds 47 seconden op Tom Dumoulin. Zaterdag wacht het peloton een zware rit, de bergen in. Dan wordt de Zoncolan beklommen, de gevreesde berg van de Ronde van Italië.