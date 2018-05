Veteraan Dijksma van Binnenhof naar Amsterdam

Goedemorgen! De Arubaanse premier noemt Den Haag “te onverschillig”. Vast gezicht Sharon Dijksma vertrekt naar de hoofdstad. En wat vond onze boekenredactie van de roman van Thierry Baudet?

POLITIEKE SNEER: “Te onverschillig en irritant”. Dat vindt de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes van de Nederlandse houding over de vluchtelingenstroom naar de ABC-eilanden. Op Aruba zijn zo’n 5.000 Venezolaanse vluchtelingen per vliegtuig of gammel bootje aangekomen. Gevolg: de criminaliteit en prostitutie nemen toe. Overigens steunt Nederland de eilanden op kleine schaal, bijvoorbeeld door de IND te laten helpen bij het ‘selectieproces’ van migranten.

VROEGTIJDIG VERTREK I: De Haagse veteraan Sharon Dijksma is voorgedragen als wethouder in Amsterdam. De formatiebesprekingen in de hoofdstad lopen blijkbaar zo gesmeerd dat de PvdA dat vast bekend kon maken. Dijksma was al op haar veertiende thuis bij de Jonge Socialisten en met 23 jaar was ze het jongste Kamerlid ooit. In 1994 schreef NRC-journalist Tom-Jan Meeus in een profiel hoe twintiger Dijksma “de Haagse mores van pikorde en partijdiscipline aan haar laars lapte”. Dijksma schopte het onder meer tot staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. Ze krijgt in Amsterdam dan ook de portefeuille Verkeer & Vervoer, Water en Luchtkwaliteit. Haar doel? “Een beetje meer zuurstof” voor de Amsterdammers.

Vroegtijdig vertrek II: De volgende op de kandidatenlijst van de PvdA is John Kerstens. De voormalig voorzitter van FNV Bouw zat tussen 2012 en 2017 ook al in de Kamer. Kerstens was trouwens groot criticaster van zijn toekomstige collega William Moorlag en verweet hem hypocrisie. Moorlag lag onder vuur vanwege een schijnconstructie die ten nadele van gehandicapte werknemers uitpakte, in een vorig leven als werkgever.

TOCH REGEREN: Nog meer PvdA-nieuws. Het lukt de partij namelijk om ondanks verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen toch te besturen. De partij blijkt lokaal een gewild coalitiepartner. Van de 209 inmiddels gevormde gemeentebesturen zit de PvdA er in 46. En bij de 110 gemeenten waar nog wordt onderhandeld, praten de sociaal-democraten er in veertig mee. Vier jaar geleden bestuurde de partij in 95 gemeenten. De partij stevent dus af op een goede score, ondanks het verlies in maart.

HOGER BEROEP: Drie rechters tegelijk wraken. Geert Wilders overtrof zichzelf op de eerste dag van zijn hoger beroep. Volgens Wilders was een uitspraak van Alexander Pechtold (“Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die uit zichzelf een fout rechtzet”) net zo erg als zijn eigen ‘minder-Marokkanen’-uitspraak. Advocaat Geert-Jan Knoops wil uitstel om te onderzoeken waarom het OM Pechtold niet heeft vervolgd. Nadat het verzoek werd afgewezen, werden de rechters traditioneel gewraakt. Vanmiddag spreekt het drietal zich hierover uit.

LANDELIJK OVER LOKAAL: De Tweede Kamer debatteerde gisteren over gekraakte sociale huurwoningen in Amsterdam. De gemeente laat actiegroep We Are Here in de woningen zitten tot de rechter aan het woord is geweest. Voor de VVD duurt dat te lang: Kamerlid Daniël Koerhuis eiste actie van het kabinet. Linkse collega’s en de PVV wezen hem maar al te graag op de politieke kleur van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen. “Waarom gedraagt Kamerlid Koerhuis zich als een pyromaan die zelf de brandweer belt?”, vroeg PVV’er Sietse Fritsma zich af. Minister Ferdinand Grapperhaus zegde wel toe om uit zoeken of krakers nu te vaak hun straf ontlopen.

TWEE BALLEN: Een getroebleerde babyboomer die klaagt over vervlogen waarden. Dat is de hoofdpersoon in de roman Van elke waarheen bevrijd van Thierry Baudet. In hoeverre is het een politiek boek? Er wordt in ieder geval in duidelijk gemaakt dat de heersende ideologie verantwoordelijk is voor veel kwaad, in plaats van de mens zelf. Onze boekenrecensent geeft een score van twee uit vijf.

“Tot hoe ver mag je zelf bepalen of je uit het leven wil stappen?”

Politiek redacteur Enzo van Steenbergen in de talkshow M over de documentaire die NRC maakte over zelfeuthanasie. Het is een portret van het Australische stel Beverly en Athol Whiston, die overleden door zelf aangeschafte middelen uit Peru.