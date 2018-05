Verdachte zaak Nicole van den Hurk blijft in voorarrest

De voor verkrachting van de vijftienjarige Nicole van den Hurk veroordeelde Jos de G. moet in voorlopige hechtenis blijven. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vrijdag besloten.

In augustus staat het hoger beroep gepland in de zaak. De verdachte uit Helmond werd in 2016 veroordeeld tot vijf jaar cel voor de verkrachting van de Eindhovense Nicole van den Hurk in 1995. Het OM had veertien jaar cel geëist voor verkrachting en doodslag, maar de rechtbank vond destijds dat er niet genoeg bewijs was voor doodslag. Bij de veroordeling werd rekening gehouden met de geestelijke toestand van De G., die eerder al tbs opgelegd had gekregen vanwege andere zedendelicten.

Inmiddels heeft De G. tweederde van zijn straf uitgezeten. Daarom had de advocaat van De G. had gevraagd om voorwaardelijke vrijlating, maar het hof heeft dit verzoek afgewezen.

Verdwijning

De vijftienjarige Nicole van den Hurk verdween op 6 oktober 1995 toen ze op de fiets onderweg was naar haar vakantiewerk in Eindhoven. Ze logeerde bij haar oma in Tongelre, maar kwam daar nooit aan. Haar fiets werd diezelfde dag nog gevonden, twee weken later werd ook haar rugzak gevonden. Haar lichaam werd bijna zeven weken later pas gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. Uit het forensisch onderzoek bleek dat Van den Hurk met geweld om het leven was gebracht.

In 2011 werd het lichaam van Van den Hurk opgegraven, waarna het Nederlands Forensisch Instituut het DNA van de vermoedelijke dader op het lichaam aantrof. Een cold case-team wist de sporen op het lichaam uiteindelijk te linken aan het DNA van De G., die begin 2014 werd aangehouden.

De behandeling van het hoger beroep staat gepland voor 28 tot en met 31 augustus.