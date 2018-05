Tijdens een verjaardag halen we herinneringen op aan baby Maarten, 55 jaar geleden. Altijd zo’n vrolijk ventje. Wel hinderlijk dat hij voor het slapen gaan systematisch behang afkrabt. De baby wordt aan zijn matras vastgebonden om een afgebladderde bende te voorkomen. Een normale procedure in de jaren zestig, ook tijdens logeerpartijen bij opa en oma. Baby Maarten ligt stevig vastgesnoerd in bed als zijn ouders het huis verlaten voor een avondje bioscoop. Nog even zwaaien vanaf het tuinpad. Op de eerste verdieping zwiepen de gordijnen. Plots een opening. Daar staat hij. Rode wangen, bezweet piekhaar, zwaaiende knuistjes. Baby Maarten met een matras op zijn rug.

