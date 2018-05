Sollicitatieprocedure burgemeester Amsterdam weer open

De vacature voor de burgemeesterspost in Amsterdam gaat opnieuw open. Er hebben zich te weinig geschikte kandidaten gemeld en daarom is een tweede ronde noodzakelijk, zo heeft Commissaris van de Koning van Noord-Holland Johan Remkes vrijdagmiddag gemeld.

Een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad is na overleg met Remkes tot die conclusie gekomen: “De vertrouwenscommissie heeft er een voorkeur voor meer benoembare kandidaten bij de procedure te betrekken om op basis van de profielschets een voordracht te kunnen maken die moet leiden tot een optimale burgemeesterskeuze. Afgesproken is de mogelijkheden te bezien om te komen tot een bredere selectie van geschikte kandidaten.”, zo laat hij weten in een verklaring.

Tussen 23 mei en zaterdag 2 juni kunnen zich nieuwe kandidaten melden voor de opvolging van de vorig jaar overleden Eberhard van der Laan. Jozias van Aartsen is momenteel de tijdelijke waarnemer. Het streven blijft volgens Remkes om de nieuwe burgemeester nog voor het zomerreces te benoemen.

29 sollicitanten

De eerste sollicitatieronde leverde 29 aanmeldingen op. Vier van hen hebben of hadden een functie in het openbaar bestuur,achttien sollicitanten hebben of hadden een functie daarbuiten en zeven personen hebben geen of een onbekende functie.

De vertrouwenscommissie draagt uit de sollicitaties één kandidaat voor aan de gemeenteraad die er vervolgens over moet stemmen. Eerder werden Femke Halsema en Wouter Bos genoemd als mogelijke kandidaten. Die laatste liet vrijdagochtend echter in De Telegraaf weten niet te hebben gesolliciteerd omdat hij momenteel geen interesse heeft in de functie.

