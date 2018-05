Sissend voedsel

Er zijn van die momenten dat ik me afvraag: wacht, heb ik het dan al die tijd verkeerd begrepen? Ik heb het wel eens gehad met een vriend die bij een restaurant zei: „O leuk, laten we hier gaan eten, hier is het lekker druk.” Ik leefde in de veronderstelling dat het beter was als het ergens rustig was. Maar deze vriend zette me aan het denken: misschien was druk juist beter? En als dat zo zou zijn, was dan de redenering: druk is beter omdat het eten daar blijkbaar lekkerder is, en de drukte nemen we voor lief? Of is het nog extremer en is druk beter omdat dat ‘gezellig’ is? Hoe het ook zij, het is heel gezond om af en toe je aannames te heroverwegen.

Onlangs gebeurde het weer. Ik reed langs een reclame voor een nieuw soort elektrische barbecue. Ik vroeg me af: wat is elektrisch barbecuen en waarom zou je dat doen? Is het een soort elektrocutie van vlees dat toch al dood is? En krijg je dan wel echt een barbecue-smaak? Ik moest dit tot op de bodem uitzoeken en googlede de fabrikant.

En toen kwam de eye-opener. Mijn aanname over barbecuen was tot nu toe altijd: het kan wel of niet lekker zijn, maar wat het in ieder geval is, is overlast voor de buren. Een acceptabel soort overlast, maar niettemin; je wilt niet naast mensen wonen die de hele zomer lang elke avond barbecuen. Als je zelf barbecuet, kun je er af en toe iets verontschuldigends over zeggen of misschien de buren uitnodigen. Of, en dat doen de meeste barbecuers, jezelf actief trainen om schijt te hebben aan andermans mening.

Maar toen zag ik de website voor de elektrische barbecue. Daar stond de volgende wervende tekst: „Betover de hele stad vanaf uw balkon met de geuren die uit het sissende voedsel vrijkomen.”

Wat dit betekent is dat er mensen bestaan die denken dat ze anderen juist een plezier doen met hun barbecue! Die denken: de geuren uit mijn sissende voedsel, die kan ik toch niet alleen voor mijzelf bewaren? Daar móét ik de hele stad mee betoveren!

Ik had het duidelijk altijd verkeerd begrepen.

