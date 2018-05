Sergej Skripal ontslagen uit het ziekenhuis

De Russische oud-dubbelspion Sergej Skripal is ontslagen uit het ziekenhuis. Dat heeft de Britse nationale gezondheidsdienst, NHS, vrijdag bekendgemaakt. De Rus werd begin maart met zijn dochter buiten bewustzijn aangetroffen in de Britse plaats Salisbury en vervolgens in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Later bleek dat Skripal (66) was vergiftigd door een zenuwgas. Onderzoekers concludeerden dat het ging om het Sovjet-gif novitsjok.

Eerder werd al bekend dat Skripal niet langer in kritieke toestand verkeerde, bij bewustzijn was en kon praten. Bestuursvoorzitter Cara Charles-Barks van Salisbury District Hospital, waar Skripal behandeld werd, noemt het “fantastisch nieuws” dat Skripal het ziekenhuis kan verlaten. Dat de Rus “zo snel” mag gaan is volgens haar te danken aan het “harde, bekwame werk en professionalisme” van de artsen. Het ziekenhuis moest Skripal in leven houden zodat in de tussentijd zijn lichaam vergiftigde enzymen kon vervangen.

De dochter van Skripal, en een agent die het tweetal vond en ook in aanraking kwam met het zenuwgas, werden eerder al ontslagen uit het ziekenhuis. De kwestie leidde tot verdere spanningen tussen het Westen en Rusland. Volgens de Britten zit Moskou achter de aanval, aangezien Rusland niet kan uitleggen waarom er een Sovjet-gas is aangetroffen. Moskou ontkent enige betrokkenheid en de Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken trok eerder de herkomst van het gas in twijfel.

De EU en de VS zetten meer dan honderd diplomaten uit naar aanleiding van de zaak, Rusland zette in een reactie vervolgens evenveel westerse diplomaten uit. .