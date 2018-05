Porsche roept 60.000 auto’s terug

Het Duitse autobedrijf Porsche moet ongeveer 60.000 auto’s terugroepen uit Europese landen in verband met het dieselschandaal. De terreinwagens bevatten illegale software die de uitstoot van stikstofoxide (CO2) door de motor manipuleert. Vrijdag is bekendgemaakt dat de Duitse toezichthouder (KBA) wil dat Porsche de software in de terreinwagens aanpast.

De auto’s die Porsche nu terugroept, zijn SUV’s van het type Macan (met een V6-dieselmotor) en Cayenne (V8). Persbureau ANP meldt dat in Nederland 700 Macans rijden die moeten worden teruggebracht naar de garage. Of er ook Cayennes uit Nederland terug moeten, is nog niet duidelijk. De terugroepactie volgt op het nieuws van vorige week, over invallen bij Porsche in verband met de manipulatieve software. Drie werknemers van het autobedrijf worden verdacht van bedrog en misleiding.

Ook andere Duitse autobouwers betrokken

De maatregel is een nieuwe stap in het dieselschandaal van moederbedrijf Volkswagen. In het najaar van 2015 kwam aan het licht dat in dieselauto’s van Volkswagen speciale software zit waardoor de uitstoot van CO2 bij laboratoriumtests flink lager uitvalt dan het geval is bij gebruik op de weg. Met de ingebouwde software is het mogelijk te sjoemelen tijdens de metingen van schadelijke stoffen.

Het schandaal heeft Volkswagen al miljarden euro’s gekost. Ook andere Duitse autobouwers, zoals Audi, Mercedes en Opel, hebben in 2016 modellen teruggeroepen naar de garage. In maart van dit jaar maakte Audi, dat de motoren levert voor de Porsches, bekend dat het meer het wagens zal terugroepen. Hetzelfde bedrijf maakte vorige week bekend dat de productie van de modellen A6 en A7 tijdelijk aan banden wordt gelegd terwijl de voertuigenautoriteit KBA onderzoek doet naar het gesjoemel.