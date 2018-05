Overleden peuter (2) geraakt door Belgische politiekogel

Een tweejarig meisje dat donderdag in België na een achtervolging zwaargewond werd aangetroffen in een busje, is geraakt door een politiekogel. Dat meldt het Openbaar Ministerie aan Belgische media. De peuter overleed op weg naar het ziekenhuis.

De politie zag het bestelbusje in de nacht van woensdag op donderdag op de snelweg in de buurt van Namen. Het voertuig viel op, omdat het opvallend zwaar geladen was en een valse nummerplaat had. De politie zette de achtervolging in met op bepaald moment wel vijftien politiewagens, schrijft De Standaard, maar het busje stopte niet. Volgens de Belgische krant is onderweg ook de achterruit kapot geslagen en werd een kindje naar buiten gehouden om de agenten te overtuigen de achtervolging te staken.

Schoten gelost

Pas zeventig kilometer verder, in de buurt van Bergen, kon de politie het voertuig stoppen. Toen de agenten uitstapten zou de bestuurder plotseling weer het gaspedaal hebben ingedrukt en op de politie hebben willen inrijden. Daarop hebben de agenten het busje beschoten.

In het busje bleken 26 volwassenen en 4 kinderen te zitten. De passagiers waren van Koerdische afkomst, meldt het parket. Het meisje zat in de laadruimte van de bestelwagen. Volgens The Guardian heet het meisje Mawda en leefde de Iraaks-Koerdische familie in het Verenigd Koninkrijk, maar werden ze uitgezet naar Duitsland. Via België probeerde de familie weer naar het Verenigd Koninkrijk terug te keren.

Ontkenning

Donderdag ontkende het Belgische parket nog dat het meisje was geraakt door een politiekogel. Justitie heeft volgens de Belgische zender RTBF haar eerste verklaring gebaseerd op informatie van de hulpdiensten die als eerste ter plekke waren en alleen een hoofdwond hadden opgemerkt. Een autopsie heeft echter uitgewezen dat de peuter is overleden aan een schotwond in haar wang.

De toezichthouder op de politiediensten in België, kortweg Comité P, doet onderzoek naar het optreden van de agenten. De minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft zijn medeleven geuit voor de politiediensten: “Zij hebben hun werk gedaan en moeten elke dag vechten tegen mensensmokkel.”

Het bestelbusje werd aangehouden bij Maisières, in de buurt van Bergen: