Oud-voorzitter Europees Parlement Nicole Fontaine (76) overleden

De Franse politica Nicole Fontaine is donderdag op 76-jarige leeftijd overleden. Dat schrijft het persbureau AFP vrijdag, na bekendmaking door een andere oud-minister.

Fontaine, van huis uit advocaat, was van 1984 tot 2002 lid van het Europees Parlement. Ze was tussen 1999 en 2002 voorzitter, de tweede vrouw die ooit die functie vervulde. Ook in haar thuisland Frankrijk nam Fontaine politieke taken op zich. Van 2002 tot 2004 was ze minister van industrie in de tweede regering van premier Jean-Pierre Raffarin.

Ze was lid van de centrumrechtse UMP, de liberaal conservatieve fusiepartij die in 2015 werd opgeheven. Die partij maakte toen een doorstart als Les Républicains. Veel Franse politici hebben hun medeleven betuigd en eren via Twitter een “toegewijd” politica, nadat collega-minister Dominique Bussereau het nieuws bevestigde.