Het laatste besluit van Beverly en Athol

Deel II: ‘We gaan sterven in Peru’

Langzaam slibben de bloedvaten in zijn benen dicht, hoort Athol eind 2012 van de dokter. Op een dag zal er niet meer genoeg bloed doorheen kunnen. Dan zal hij niet meer kunnen lopen. Op den duur volgt onvermijdelijk amputatie om gangreen, het afsterven van weefsel, te voorkomen. Gebeurt dat niet, dan kan hij doodgaan.

Beverly en Athol spreken al langer over hun dood. Ze zijn allebei in de zeventig, ze weten genoeg. Hij gaat niet in een rolstoel zitten, zij gaat hem niet duwen en ze gaan zéker niet in een verpleeghuis wonen. Daar heeft Beverly als verpleegkundige te veel ellende gezien.

Ze weten dat ze geen euthanasie kunnen krijgen. Dat is op federaal niveau verboden in Australië. Zelfs in Nederland – waar sinds 2002 een euthanasiewet is – maken mensen zoals zij geen kans op een legale, zelfverkozen, gezamenlijke dood. Want een arts moet eerst constateren dat sprake is van „ondraaglijk en uitzichtloos” lijden. Bij hen allebei, onafhankelijk van elkaar.

Beverly en Athol hebben al die regels altijd belachelijk gevonden. Politici die voor hen bepalen of ze mogen sterven? No way.

Dierenwinkels verkopen het spul als verdovingsmiddel.

Door niemand hebben ze zich laten vertellen hoe ze moeten leven, dus ook niet hoe ze moeten sterven. Ze kúnnen niet anders dan samen gaan, vinden ze. Beverly legt dat zo uit: Athol leeft met beide benen op de grond, ik met beide benen in de lucht. Zij ziet hem als haar goede kant. Waarom zou de ene helft de andere helft achterlaten?

Na de diagnose komen ze begin 2013 via internet in aanraking met Exit International. Dat is een stichting opgericht door de Australische ex-arts Philip Nitschke, een pleitbezorger van ‘humane zelfdoding’. Hij heeft een handboek geschreven waarin winkels staan, over de hele wereld, die euthanatica verkopen. Dat zijn middelen, meestal in vloeibare of poedervorm, met een werkzame stof waarmee je voor zelf een pijnloze dood zou kunnen kiezen.

Beverly en Athol volgen het forum van de stichting, dat net als het boek die adressen vermeldt. Peru is één van de landen waar het spul wordt verkocht. Dierenwinkels verkopen het spul als verdovingsmiddel. In de flesjes, met een oranje-wit etiket, zit dezelfde werkzame stof als in middelen die Nederlandse artsen gebruiken bij euthanasie.

Precieze cijfers zijn er niet. Het importeren van euthanatica is illegaal, dus niemand registreert hoe vaak het voorkomt.

In Nederland bestellen jaarlijks naar schatting tientallen mensen via internet poeder bij een leverancier, bijvoorbeeld in China. Het komt bijna altijd goed aan, vertellen meerdere Nederlandse ‘levenseindecounselors’ die hun cliënten verwijzen naar de adressen. Precieze cijfers zijn er niet. Het importeren van euthanatica is illegaal, dus niemand registreert hoe vaak het voorkomt.

In Australië is het voorgekomen dat de politie invallen deed bij mensen die de middelen hadden besteld. Daarna kwamen weleens sociaal werkers aan de deur: bent u nog bij uw verstand? Nabestaanden lopen bovendien het risico aangeklaagd te worden voor hulp bij zelfdoding, als ze op de hoogte waren van de voornemens van hun naasten.

Beverly en Athol willen dat niet riskeren. Ze zullen in Peru overlijden, besluiten ze. Kunnen ze mooi de oude Incastad Machu Picchu nog zien.