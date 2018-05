Maritiem Museum Rotterdam wint Museumprijs

Het Maritiem Museum Rotterdam heeft vrijdag de Museumprijs 2018 gewonnen. Het museum kreeg ruim 37 procent van de stemmen, zo laat de organisatie van de prijs weten. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden.

Wauw!! We zijn winnaar van de #Museumprijs!

Frits Loomeijer: "Toen de vakjury ons nomineerde, was dat al een hele grote eer. Dat we nu ook nog zoveel stemmen hebben gekregen van het publiek, is ongelooflijk. We zijn hier ontzettend blij mee!"

