Moeten preconceptietesten beschikbaar komen bij de huisarts?

Ja, een preventieve test is veiliger

„Vergeet niet dat een invasieve test (een vruchtwaterpunctie, waarbij een klein beetje genetisch materiaal van de foetus wordt gehaald) een risico is voor een kind: 1 op 500 eindigt in een miskraam.” Klaske Lichtenbelt, klinisch geneticus, in NRC

Ja, door te testen vergroot je je ‘reproductieve autonomie’

„Preconceptionele screening geeft mensen met een hoog risico op het krijgen van een aangedaan kind meer tijd om na te denken over het aanvaarden of vermijden van de geboorte van een gehandicapt kind dan screening in de zwangerschap. Bovendien is de keuze dan niet beperkt tot ‘wel of geen abortus’.” Guido de Wert, bio-ethicus, in NRC

Gentesten zijn nog maar het begin, we moeten mensen met genetica moreel verbeteren

„Er is een mismatch tussen onze kennis en technologie en onze morele vooruitgang. We beschikken over kernwapens, biowapens en de technologie om het klimaat te veranderen, maar we gaan met die macht om alsof we nog steeds in een stamverband leven.” Julian Savulescu, transhumanist, op de site Motherboard

Nee, met testen voor en tijdens de zwangerschap begeven we ons op een glijdende schaal

„Er wordt nu getest op vijftig zeer ernstige aandoeningen, maar wordt dat straks ook uitgebreid naar andere aandoeningen? (…) De uiteindelijke vraag is: (…) hebben mensen – kinderen – met een beperking nog een plek in onze samenleving?” Carla Dik-Faber, ChristenUnie- Kamerlid, op Radio 1 (2016)

Nou, het gaat vaak te veel over individuele gezondheidswinst en te weinig over toekomstige generaties

Bij testen weeg je gezondheidswinst en -risico’s. Als je verdergaat en je gaat sleutelen aan DNA, richt je je op toekomstige generaties. Niet „alleen individuen maar ook al hun nakomelingen krijgen een genenpakket waar ze niet om gevraagd hebben en ook niet over hebben kunnen meepraten”. Lisa van Bodegom en Isabella Vos, onderzoekers Rathenau Instituut, op hun website

De vraag is niet voor of tegen technologie. Technologie behoort tot de menselijke natuur

„We kunnen niet als criterium gebruiken dat we moeten stoppen bij het punt waarop het ‘herstellen’ van een oorspronkelijke toestand plaatsmaakt voor het creëren van een nieuwe mens. Die oorspronkelijke toestand bestaat niet, en we hebben met behulp van technologie altijd al een nieuwe mens gecreëerd.” Peter-Paul Verbeek, techniek- filosoof, in Trouw

Kwestie in kaart, een zaterdagse rubriek in de bijlage Opinie & Debat, is een visuele weergave van verschillende argumenten rond een actuele kwestie. Zelf een ‘mattermap’ maken? Ga naar www.mattermap.nl