Met Meghan is het Britse Koningshuis helemaal af

Vier Landrovers denderen op de menigte af, opgesteld achter dranghekken voor Edinburgh Castle. Vol in de rem. Applaus. Beveiligers en assistenten stappen eerst uit. Daarna een springerige dertiger en een vrouw. Hij is casual chique gekleed: pantalon, halfhoge suède schoenen, wit overhemd, blauwe trui en een grijze overjas. Zij draagt een jas met een groen-blauwe tartan, een Schotse ruit. De twee schudden hoogwaardigheidsbekleders, allen minstens twintig jaar ouder, de hand en stappen op het publiek af.

„Hi! I am Meghan”, zegt de vrouw.

„Oh my God, oh my God, oh my God. I know!”, zegt een zestienjarig meisje. Een vrouw van middelbare leeftijd barst in tranen uit. „Niet huilen. Ik ben het maar”, zegt de man. „Ja, Harry. Ik was zo gek op jouw moeder”, zegt de vrouw. „Ik denk er nog zo vaak aan hoe je broer en jij tijdens de begrafenis achter haar aanliepen. Dan word ik emotioneel. Ik hoop dat Meghan de nalatenschap van Diana voortzet.”

Binnen twintig seconden brengt de vrouw de pijnlijkste momenten uit Harry’s leven in herinnering – en verbindt ze aan de enorme druk op de schouders van zijn aanstaande bruid. Prins Henry of Wales (33) glimlacht en prijst Ms Markle (36), zoals het hof haar noemt, professioneel de hemel in. „Meghan is fantastisch. Ze zal fantastisch zijn.”

Hollywood-factor

Zaterdag trouwen Harry en Meghan in de Sint George-kapel op Windsor Castle. In de aanloop naar hun bruiloft maakte het bruidspaar een weloverwogen rondreis. Ze deden de vier landen binnen het koninkrijk aan: naast Edinburgh in Schotland ook Cardiff in Wales, Belfast in Noord-Ierland en meerdere Engelse plekken, zoals Birmingham en Nottingham (midden van het land), Brixton (Londense multiculturele wijk) en Bath (zuidwesten).

Ik reisde enkele keren mee, om erachter te komen waarom Britten zo van Meghan en Harry gecharmeerd zijn. Is het puur de Hollywood-factor? Of is er meer?

Een fan wacht in Windsor op de plek waar het paar naar verwachting zaterdag langskomt. Foto Oli Scarff/AFP

Na een maartse regenbui, met sporen van natte sneeuw, staan de collega’s Tahreem Bhatti (29), Alicia Mosquito (26), Karen Delfino (25) en Elaine Weir (50) te wachten op het prinselijk paar voor de Birmingham City University, een moderne campus aan een rafelrand van de stad. Ze werken voor een liefdadigheidsorganisatie. Hun managers mogen een korte presentatie geven aan Harry en Meghan.

Het maakt indruk op deze vrouwen hoe Meghan, nog zonder adellijke titel, erin slaagt het koningshuis op een nieuwe manier relevant te maken. Het groepje denkt dat Meghan al invloed heeft. Koningin Elizabeth besloot voor het eerst de London Fashion Week bij te wonen; volgens de vrouwen was dat pre-Meghan nooit gebeurd. „Ze laat de royals zien dat het belangrijk is andere doelgroepen aan te spreken”, zegt Delfino. „Ze roert zich in de #MeToo-discussie. Ze praat over hoe het is om succesvol te zijn als biraciale vrouw. Ze durft te pushen en te agenderen.”

Mosquito, die ooit actrice wil zijn, net als Meghan, knikt instemmend. „Ze laat zien dat zwarte vrouwen in 2018 in het Verenigd Koninkrijk alles kunnen worden”, zegt ze. Ze wacht even voor extra dramatisch effect. „Zelfs prinses.”

Wallis Simpson

Lang niet iedereen is het daarmee eens. Op de dag dat de twee hun verloving aankondigden, zei opiniemaker Charlie Brinkhurst-Cuff in een gesprek met BBC-actualiteitenrubriek Newsnight dat „de kans dat Harry met haar zou trouwen veel kleiner was als zij een donkerder huidskleur zou hebben”. Presentator Emily Maitlis: „Dit is oncomfortabel terrein.”

In de kou van Birmingham werpt Weir, de oudste van het stel, zich op als historisch geweten. Zij betwijfelt ook of Meghan laat zien dat Britten goed omgaan met rassentegenstellingen. „Hier komen alleen fans op af. Maar op online-discussieforums wordt ze uitgescholden. Daar zeggen ze dat Wallis Simpson een verademing is vergeleken met Meghan.”

Wallis Simpson was een gescheiden Amerikaanse, net als Meghan, toen zij in 1936 met koning Edward VIII wilde trouwen. Dat stuitte op enorme bezwaren. De Anglicaanse Kerk kon het niet velen dat de koning, de ‘Verdediger van het Geloof’, met een vrouw trouwde die gescheiden was en wier voormalige echtgenoot nog in leven was. De constitutionele crisis was pas bezworen toen Edward abdiceerde. Hij huwde Wallis Simpson alsnog en verhuisde uiteindelijk naar Parijs. Weir: „Nog steeds wordt zij gezien als de vrouw die de reputatie van het koningshuis bezoedelde. Er zijn genoeg Britten die Meghan nog erger vinden, omdat ze zwart is.”

Harry en Meghan-Lego-poppetjes op de Lego-bruiloft Foto Neil Hall/EPA

In februari ontving Kensington Palace, waar Harry en Meghan wonen, een brief met wit poeder. Het bleek om een onschuldig goedje te gaan, maar de politie en het paleis vatten het serieus op. Volgens de autoriteiten werd de zaak behandeld als een hate crime: er waren aanwijzingen dat de afzender racistische opvattingen had.

Er zijn meer veiligheidsrisico’s voor het paar. Noord-Ierland bezochten ze onaangekondigd. Het land kon niet worden overgeslagen in de kennismakingstour, maar de aanstaande Brexit heeft een altijd al beladen situatie nog gevoeliger gemaakt. Noord-Ierse unionisten vrezen dat zij op grotere afstand komen te staan van de rest van het Verenigd Koninkrijk. Voorkomen moest worden dat het bezoek een podium zou bieden aan demonstranten.

Organisatoren bereidden het bezoek daarom in het diepste geheim voor. Megan (14) en Sophie (13), leerlingen op een middelbare school in het Noord-Ierse Ballynahinch, waren overdonderd toen ze hoorden dat ze onder valse voorwendselen naar een congrescentrum waren gehaald. Binnen een half uur gingen ze Harry en Meghan ontmoeten. Eerste indrukken? Megan: „Ze vroeg mijn naam. Toen lachten wij dat we allebei Megan heten, alleen zij spelt haar naam met een ‘h’ en ik niet.”

De twee moesten vertellen over een verzoeningsproject, waar zij, protestantse tieners, met katholieke leeftijdgenoten in gemengde teams meededen aan bakwedstrijden. Sophie: „Ze zei dat er mooie dingen kunnen gebeuren als je kookt.” Zo werd Meghan ten huwelijk gevraagd terwijl ze met Harry in de keuken stond om roast chicken te maken, zoals ze vertelde bij de bekendmaking van de verloving.

Meghan maakt tijdens de rondreis wel vaker gevatte opmerkingen over hoe publiek hun privéleven is. In Belfast bezocht het paar een centrum voor technologische startups. Ze bekeken producten die ouders op ‘slimme’ wijze helpen bij het in de gaten houden van hun pasgeboren baby’s. „Ik weet zeker dat wij hier ooit heel veel van nodig hebben”, zei Meghan. Nudge, nudge, wink, wink. De BBC vond de opmerking nieuwswaardig.

Klein groen tasje

De meest uitgesproken fans van Meghan zijn zelf modeliefhebbers. Hannah McCarthy (27) en Hannah Beazley (20) studeren mode aan de universiteit van Birmingham, die de prins en zijn verloofde bezoeken. „Wat ik knap vind, is hoe ze gebruik maakt van haar invloed”, zegt McCarthy.

Zodra de eerste foto’s van een bezoek op sociale media en de websites van de tabloids verschijnen, wordt de kledingkeuze van Meghan ontleed. Tijdens het bezoek aan Edinburgh bungelde aan haar schouder een klein groen tasje. Dat blijkt crossbody East/West te zijn, van het merk Strathberry. Niet toevallig: dat is een lokaal merk uit de Schotse stad.

In de webshop van de ontwerper is het tasje, ruim 400 pond per stuk, binnen elf minuten uitverkocht. Beazley: „Ze is zich er heel goed van bewust dat zodra zij iets aanraakt of draagt, dat een enorm effect heeft.” Meghan als moderne koning Midas? „Misschien. Wat ik erover gelezen heb, was prinses Diana ook zo. Zij combineerde ook een unieke stijl met gevoel voor verantwoordelijkheid.”

„Meghan als stijlicoon is overtuigend, vooral omdat ze mode, goede doelen en activisme ook al zo’n warm hart toedroeg vóór ze een relatie had met Harry”, zegt McCarthy. „Ze is van jongs af aan geëngageerd en daardoor komt ze oprecht over.”

De wassen beelden van Harry en Meghan bij Madame Tussauds in New York. Foto Evan Agostini/Invision/AP

Nog geen twee weken voor het huwelijk dook een oud televisie-item op van een twaalfjarige Meghan, die aandacht kreeg van een lokale Amerikaanse nieuwszender omdat ze een brief had geschreven aan levensmiddelenfabrikant Procter & Gamble. Meghan vond de reclame van het bedrijf seksistisch omdat de vrouwen altijd de afwas deden.

„Ze heeft glamour zonder ordinair te zijn. Dat hebben Engelsen nooit”, zegt June Lewis (72), die met haar dochters Zoe en Hannah een stedentrip maakt naar Edinburgh. „Ze is zo bijzonder om naar te kijken. She makes Kate look a bit frumpy”, vult dochter Zoe aan. Een beetje slonzig.

Fabulous four

Tahreem Bhatti en Alicia Mosquito noemen de bruiloft belangrijk. Dan treedt Meghan echt toe tot de familie en is het koningshuis klaar voor de toekomst, zeggen ze. „De fabulous four is dan compleet.” Met William en Catherine, Harry en Meghan heeft het Huis Windsor een mediagenieke, populaire, ogenschijnlijk gelukkige, maatschappelijk bewogen en nauwelijks omstreden jonge generatie. Koningin Elizabeth kan op haar 92ste met een gerust hart haar takenpakket verder afbouwen. Het koningshuis is immens populair.

Een groot deel van hun aantrekkingskracht zit in hun werk voor goede doelen, waar ze zorgvuldig over nadenken. Er moet een verhaal bij horen. Het moet passen en authentiek zijn.

William en Kate moeten saai en afstandelijk zijn, want zij zullen de troon bestijgen. Harry en Meghan mogen flashy zijn. June Lewis (72)

Harry, die tien jaar in de landmacht diende en daarbij ook tweemaal enkele maanden in Afghanistan verbleef, richtte de Invictus-spelen op, een sporttoernooi voor militairen en veteranen die gewond raakten. Atleten komen uit het Verenigd Koninkrijk en van Britse militaire bondgenoten. Ook zet Harry zich in voor geestelijke gezondheidszorg. Hij sprak vorig jaar openlijk over hoe hij er jaren over deed en door diepe dalen ging voor hij professionele hulp inschakelde na de dood van zijn moeder.

In februari schoof Meghan aan bij de andere drie als beschermvrouw van de Royal Foundation, de organisatie die hun liefdadigheidsactiviteiten bundelt. Geestelijke gezondheidszorg. Veteranenzorg. Milieubeleid. Begeleiding voor kwetsbare kinderen. Ouderenzorg. Je zou kunnen zeggen dat de goede doelen van Harry, Meghan, Kate en William eigenlijk taken zijn voor de overheid. Juist de bezuinigingen sinds de financiële crisis hebben diepe gaten geslagen in de budgetten voor dit soort beleid. „Nee. Ik zie het anders”, zegt mode-student Hannah McCarthy. „Zij geven er echt om. Politici die een buurthuis of een jongerenproject bezoeken, doen het om stemmen te trekken, terwijl ze intussen gretig bezuinigen.”

Britse fan met Harry en Meghan-poppen (made in the USA) Foto’s Frank Augstein/AP

Als kroonprins Charles en Camilla ergens op bezoek zijn, zijn er ook fans, maar het swingt minder. Toch vindt niemand die ik sprak dat Charles van het koningsschap moet afzien. „Dat is het verschil tussen een monarchie en een democratie: populariteit is ondergeschikt aan traditie”, zegt June Lewis in Edinburgh. Zij denkt dat Harry en Meghan zich niet rijk moeten rekenen met hun populariteit. „Iedereen houdt van energieke jonge royals. William en Kate moeten saai en afstandelijk zijn, want zij zullen de troon bestijgen. Harry en Meghan mogen flashy zijn. Maar als ze ouder worden, is dat minder aangenaam om naar te kijken. En zijn Harry en Meghan tevreden met een bijrol als een nieuwe generatie na hen op de voorgrond treedt?”

In de dagen voor de bruiloft kreeg Meghan het moeilijk. Haar vader heeft grote moeite met de overrompelende aandacht van de Britse tabloids. Hij werd getroffen door een hartaanval na enkele incidenten met de roddelpers en bleek uiteindelijk niet op de bruiloft te zullen zijn. Kensington Palace liet in een persbericht weten dat Meghan „een uiterst persoonlijk” moment doormaakt. De keerzijde van de Hollywood-glamour van Meghan is dat er veel geruchten zijn over geruzie binnen haar familie en over haar eerdere huwelijk en relatie. Onderwerpen waar de tabloids zich de komende jaren in vast zullen bijten.

Trouwe onderdaan

Door de geboorte van prins Louis, het derde kind van William en Catherine, is Harry nu zesde in de lijn voor troonsopvolging. Een constitutionele rol van betekenis zal hij normaliter niet spelen. Maar dat betekent niet dat de bezoeken van Harry en Meghan voor toeschouwers louter sterren kijken zijn. Uren voordat de verloofden Edinburgh aandoen, staat Gregg Wilson (25) met zijn vrouw Jayden en hun drie kinderen op de Esplanade. Ze wilden goede plaatsen. Wilson is postbode in Glasgow. Zijn vrouw zorgt voor de kinderen. „Ik verdien niet veel, maar ben iedere dag buiten”, zegt hij.

Zijn wereld kan niet verder af staan van de wereld van Meghan en Harry, met hun privévliegtuigen, eerste afspraakjes in Londense clubs en safari’s in Botswana. Toch vliegt hij iedereen die kritiek op hen durft te opperen bijkans aan. „Ik ben hier om als trouwe onderdaan respect te tonen voor mijn koningshuis”, zegt Wilson. „Dat is een politiek statement.”

Wilson somt de toestand van het Verenigd Koninkrijk op. Onderwijs? Een ramp. De pogingen van de Schotse nationalisten om onafhankelijk te worden? Een ramp. De Brexitonderhandelingen? Een ramp. „Ik zie het iedere dag. Mensen zijn verdeeld. Wat verbindt ons nog?” Hij wijst naar een Union Jack met de stralende gezichten van Harry en Meghan. „Zij betekenen meer voor dit land dan wie ook.”

Wilson trekt zijn kinderen op zijn schouders als Harry en Meghan uiteindelijk langslopen. De twee reageren verschillend op het idolate publiek. Harry is dit al zijn hele leven gewend. Meghan weet als actrice natuurlijk ook met aandacht om te gaan, maar het vergrootglas waar het leven van een Britse royal onder ligt, is van de buitencategorie.

Harry rent geoefend heen en weer tussen de dranghekken aan beide kanten. Meghan voert langere gesprekken, buigt naar mensen toe, alsof ze de wereld kleiner wil maken. Ze vergeet over te steken naar de andere kant. „Die Meghan heeft inderdaad een beeldschoon achterhoofd”, zegt een man. Schotse humor.

Voor de poort van Edinburgh Castle staat een militaire erewacht inclusief mascotte, een Shetland-pony die door de menigte en het lawaai zenuwachtig is. Harry krijgt een knauw van het beest. Ze verdwijnen het kasteel in. Later op de dag ontmoeten ze vertegenwoordigers van liefdadigheidsinstellingen, jongeren en Schotse prominenten. Nog geen vijf uur na hun aankomst vliegt het paar met een privévliegtuig terug naar Londen, terug naar de afgeschermde wereld van Nottingham Cottage op Kensington Palace.