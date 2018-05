Meer dan 250 aanhoudingen in kinderporno-onderzoek

De Braziliaanse politie heeft donderdag in een grootschalig landelijk kinderporno-onderzoek meer dan 250 aanhoudingen gedaan. Volgens minister Raul Jungmann van Openbare Veiligheid gaat het om de grootste dergelijke actie in het land ooit, melden Braziliaanse media.

Meer dan 2.500 agenten rukten uit in 24 verschillende staten. In totaal heeft de politie toestemming gekregen om ruim vijfhonderd huizen te doorzoeken. De ruim 250 verdachten verspreidden kinderporno of hadden in hun bezit. Volgens een coördinator binnen het onderzoek hadden zij “aanzienlijke hoeveelheden” van 150 bestanden of meer in hun bezit.

Tijdens een persconferentie concludeerde minister Jungmann: “Dit is zonder twijfel een van de meest verwerpelijke en onduldbare misdaden tegen onze kinderen en jongvolwassen. Daarom zullen we, binnen de wet, onverbiddelijk zijn om het te bestrijden. Hierna stoppen we niet.”

Via Estadão: Ação contra pornografia infantil prende mais de 250 em 24 Estados e no DF - https://t.co/BZjVkNIGdx — Raul Jungmann (@Raul_Jungmann) May 18, 2018

Onderzoek naar meer dan een miljoen bestanden

De doorzoekingen volgden volgens de minister na analyse van meer dan een miljoen bestanden op het internet. Daarbij werd onder meer gebruikt gemaakt van online zoekmethodes die gedeeld waren door Amerikaanse autoriteiten.

De politie van Brazilië rolde in oktober vorig jaar ook nog een groot kinderpornonetwerk op. Daarbij werden meer dan 100 mensen gearresteerd op verdenking van het produceren of verspreiden van kinderporno. Daarbij werd ook samengewerkt met de Amerikaanse ambassade. De grote doorbraak volgde na onderzoek op het darkweb, een deel van het internet dat moeilijker toegankelijk is en waar gebruikers beter afgeschermd zijn van autoriteiten.