Niets ten nadele van Patty Brard, die vrouw wordt door verrassend veel mensen om me heen gezien als niets minder dan een lichtbaken in donkere tijden. Bij mijn vriendin kan ze geen kwaad doen en mijn moeder zou als Patty Brard reclame ging maken voor een andere shampoo dan Andrélon, na meer dan veertig jaar merktrouw zo overstappen.

Enfin, Patty Brard was te gast bij Pauw omdat ze een van deelnemers is aan het programma In therapie. Andere BN’ers die meedoen aan In Therapie zijn Patricia Paay, Javier Guzman, Glenn Helder en Ismail Ilgun, met Giel Beelen en Gordon erbij was de verzameling compleet geweest.

Patty zei tegen Jeroen Pauw dat ze meedeed ‘om psychotherapie onder jongeren te promoten’. Dat was de eerste lach van de avond.

Interessanter was dat Patty Brard, nadat Jeroen Pauw een uitspraak van haar dochter met wie ze gebrouilleerd is tevoorschijn toverde, beaamde dat er verschil is tussen Patty Brard en ‘de andere Patty Brard’, waarmee ze de Patty Brard bedoelde die niet op televisie is. Ze wilde daarbij aangetekend zien dat de persoon die wij kennen als Patty Brard heel dicht tegen de andere Patty Brard aanschuurt. Ik vond dat een typische Patty Brard-uitspraak die iemand als Gordon ook had kunnen doen.

Van Gertjan Verbeek, de voetbaltrainer, raakte ik een paar jaar geleden ook in de war toen hij tijdens een persconferentie in Turkije – hij was daar op trainingskamp met zijn toenmalige club AZ – een select groepje journalisten (waaronder ik) gegijzeld hield in een klaslokaal met een bespiegeling over het eigen karakter. Er was een ‘Gert’ en er was een ‘Jan’ en het was voor hemzelf ook een verrassing wie er die ochtend weer met het verkeerde been uit bed was gestapt, maar het kwam erop neer dat ‘Gert’ niet verantwoordelijk was voor de uitspraken van ‘Jan’ en andersom.

Hilbrand Nawijn, de gelukkig bijna vergeten minister van Vreemdelingenzaken en Integratie, zei na wat gesnater van hem over de invoering van de doodstraf dat hij zelf ook moeite had met het onderscheid tussen de mens Nawijn, de minister Nawijn en de LPF-lijsttrekker Nawijn.

Daar werd toen om gelachen, maar ik begreep hem wel.

Net als Hilbrand (en Patty en Gert en Jan) bestaat de ‘Marcel’ wiens hoofdje zo vrolijk is nagetekend boven deze column uit meerdere Marcels. Al die persoonlijkheden schuren tegen elkaar aan, maar je moet de een natuurlijk niet verantwoordelijk gaan houden voor het gedrag van de ander. Als de columnist duidelijk maakt dat ze hem even niet moeten storen met hun geluiden wil de huisman Marcel daar later niet op worden aangesproken.

Dat wordt niet altijd begrepen.

Daarom was het zo fijn dat Patty Brard het woensdagavond even uitlegde.

Naar haar wordt hier wel geluisterd.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.