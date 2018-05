‘Maduro laat Colombianen op hem stemmen’

De Venezolaanse president Nicolás Maduro rekruteert Colombianen om zondag op hem te stemmen tijdens de presidentsverkiezingen in Venezuela. Volgens de Colombiaanse president Juan Manuel Santos heeft Maduro in Colombia Venezolaanse identiteitsbewijzen uitgedeeld zodat Colombianen zondag de grens kunnen oversteken en hun stem kunnen uitbrengen op Maduro. Dat heeft president Santos bekendgemaakt, aldus Reuters.

Tijdens een televisietoespraak zei Santos dat hij een plan van Maduro van eind vorig jaar in handen heeft waaruit blijkt dat hij Colombianen met een Venezolaans identiteitsbewijs de grens over wil brengen. “Het plan bevat details over de werkwijze en betalingen die moeten worden gedaan om te garanderen dat ze op Maduro stemmen,” zei Santos. Ook zei hij het aantal patrouilles langs de grens met Venezuela verder uit te breiden om te controleren op illegale oversteek. Verdere details bracht hij niet naar buiten. De Colombiaanse president herhaalde dat hij de uitslag van de presidentsverkiezingen niet erkent.

De diplomatieke relaties tussen de twee landen komen hiermee nog verder onder druk te staan. Colombia vangt een groot deel van de vluchtelingenstroom uit Venezuela op. Volgens de Verenigde Naties (VN) trekken dagelijks ruim 50.000 mensen de grens over en de VN waarschuwt voor een humanitaire ramp in het land.

Zondag worden er presidentsverkiezingen gehouden in Venezuela en naar verwachting zal Maduro worden herkozen. De verkiezingen worden internationaal bekritiseerd. Zo zijn de belangrijkste oppositiepartijen uitgesloten van deelname en gaat de nieuwe presidentstermijn pas in januari 2019 in. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken worden met de vervroegde verkiezingen de democratische rechten van de Venezolanen ontzegd. Vicepresident Mike Pence noemde Maduro op Twitter “een dictator”.