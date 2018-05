Klaas Otto niet vervolgd voor beraming moordaanslag

No Surrender-oprichter Klaas Otto wordt toch niet vervolgd voor het beramen van een aanslag op de officier van justitie bij het Openbaar Ministerie van Zeeland-West-Brabant. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM aan ANP, na berichtgeving van NU.nl. Het OM heeft onvoldoende bewijs.

Eind augustus werd bekend dat er een plan zou zijn voor een aanslag op aanklager Greetje Bos, die destijds de officier van justitie was in een strafzaak tegen Otto. De baas van de motorclub zat op dat moment vast in de gevangenis van Middelburg, maar zou een andere man opdracht hebben gegeven om Bos te vermoorden.

De toen 44-jarige man uit Sliedrecht werd in augustus opgepakt en dezelfde week vrijgelaten. Otto werd daarna wel overgeplaatst naar de streng bewaakte gevangenis in Vught. Hij heeft daar tot eind maart in voorarrest gezeten. Otto en de tweede verdachte hebben de plannen voor de moord op Bos altijd ontkend.

Toch in beroep

Het OM heeft Otto per brief op de hoogte gesteld dat hij niet wordt vervolgd. Het onderzoek naar de andere verdachte van de aanslag loopt nog, volgens ANP.

Otto gaat desalniettemin in beroep tegen de beslissing, omdat hij vindt dat het OM moet erkennen dat hij ten onrechte als verdachte is aangemerkt, volgens De Leon. Ook vindt hij dat hij volledig moet worden vrijgepleit.

Lees ook het profiel van Klaas Otto: Een god met een motorclub

In de strafzaak waarin Bos als aanklager optrad, wordt Otto beschuldigd van afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling en brandstichting. Hij mag die zaak in vrijheid, met enkelband, afwachten. Bos kondigde vorige week haar vertrek aan als officier. Ze wordt wethouder in Breda.