De overeenkomsten tussen prins Harry en Mike Ross uit Suits zijn overdonderend

Kom op zeg, een sprookje? Eigenlijk zou je iedereen die het s-woord gebruikt in relatie tot een huwelijk in koninklijke kringen voor straf vier weken in Utopia moeten zetten. Toch presenteerde AVRO-TROS een veertig minuten durend Brits portret donderdagavond onder de noemer Harry en Meghan. Een koninklijk sprookje.

Het geheel was passend gevoiceoverd door Ivo Niehe. Die legde uit dat de aanstaande echtelieden een volkomen tegengestelde achtergrond hebben. Markle bivakkeerde als kind regelmatig op de set van Married with Children (toch een soort American royalty), waar haar vader cameraman was. Ze was koffermeisje (nummer 24) in Deal or no deal en werd uiteindelijk succesvol dankzij de serie Suits.

Harry heeft zeer geleden onder de dood van zijn moeder, maar is in Afghanistan „veranderd van een jongen in een man”. Hij bewonderde Markle al in Suits, tussen hen beiden is het echte liefde en ze zijn zich aan het ontwikkelen tot goede-doelenbeesten, legde Niehe uit. Weinig nieuws, buiten de herhaalde bevestiging dat Markle a woman’s woman is – al is dat misschien een manier om geen ‘feminist’ te hoeven zeggen, want dat klinkt veel minder gezellig.

Tegelijkertijd zond Net 5 de televisiefilm Harry & Meghan. A Royal Romance uit. Zou die meer onthullen over de karakters en motieven van deze mensen? Actrice Parisa Fitz-Henley lijkt sprekend op Markle (behalve de neus) en Murray Fraser is net Harry. Andere mensen lijken weer minder: de figuur die ik voor een oudere kamerheer hield, bleek aan het eind van de film Prins Charles te zijn.

Er was heel wat romantisch sentiment om doorheen te ploegen, inclusief de gedachte dat Prinses Diana was gereïncarneerd in een leeuw en langs die weg het huwelijk goedkeurde. Gelukkig waren er ook grapjes, zoals bij de kapper die Markle het huwelijk ontraadde: „Je hebt in The Crown gezien wat ze daar met mensen doen?” De fictieve prins William vertelde zijn broer trots dat hij Suits had gebingewatched: „I love that phrase, binge-watch.”

Nu heb ik die onderhoudende serie al jaren geleden bekeken – en ineens begreep ik het: Suits is niets minder dan de sleutel tot deze liefde. Want de overeenkomsten tussen prins Harry en Mike Ross (in de serie de grote liefde van Markle’s personage) zijn overdonderend.

Ze lijken op elkaar qua postuur en kapsel, maar ook qua achtergrond. Mike is wees, Harry verloor jong zijn moeder (en Lady Di telt eigenlijk voor twee). Harry heeft lang geworsteld met zaken als drank en drugs, Mike vergooide al blowend zijn kansen op een universitaire opleiding. Ze hebben allebei geen diploma voor het werk dat ze doen, hechten aan hun privacy en maken deel uit van een keiharde, veeleisende omgeving: voor Mike een New-Yorks advocatenkantoor waar iedereen om de derde zin fuck zegt, voor Harry een Londense evenementenfirma waar je om dat woord ontslagen kunt worden.

Het is kinderlijk eenvoudig: de actrice Meghan Markle heeft zich zo lang bekwaamd in het spelen van liefde voor Mike Ross, dat toen diens spitting image in haar leven verscheen, ze dadelijk verkocht was. Het zou me niets verbazen als prins Harry een fotografisch geheugen heeft waarmee hij in een kwartiertje het verzameld werk van Winston Churchill uit zijn hoofd kan leren. (Mike Ross kan dat.)

Zo is fictie de sleutel tot de werkelijkheid. Zie ook nog de leukste ruzie in Harry & Meghan. A Royal Romance, waarin Markle uitroept: „This isn’t a fairy tale, this is a soap opera!”