Frankrijk verijdelt mogelijke aanslag

Frankrijk heeft twee terrorismeverdachten gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag met het gevaarlijke gif ricine of explosieven. De verdachten zijn broers. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb vrijdag gezegd tijdens een interview op televisie.

Volgens de minister volgden de Franse veiligheidsdiensten de activiteiten van de twee op de mobiele berichtendienst Telegram. De broers troffen “voorbereidingen om een aanslag te plegen met explosieven of het gif ricine”. De mannen hadden volgens de minister handleidingen voor het maken van gifstoffen op basis van ricine. De broers zijn van Egyptische afkomst, het is niet duidelijk welke nationaliteit ze nu hebben. De minister gaf verder geen details over de arrestatie.

Aanslag

De arrestatie komt bijna een week na een incident in het centrum van Parijs. Een man viel zaterdagavond vijf mensen aan met een mes. Hierbij kwam een 29-jarige man kwam om het leven, de vier anderen raakten gewond. De dader was eerder door de politie aangemerkt als potentiële bedreiging voor de staatsveiligheid.

Lees meer over de Franse strijd tegen terreur: Noodtoestand in Frankrijk officieel voorbij

Frankrijk hanteerde twee jaar de noodtoestand die werd afgekondigd na de aanslagen in Parijs in november 2015. In oktober werd deze officieel beëindigd. President Emmanuel Macron bracht toen met een nieuwe antiterreurwet een deel van de bijzondere bevoegdheden voor politie en justitie onder in het gewone recht. Zo is voor huiszoekingen geen gerechtelijk bevel meer nodig als het om het terrorismezaken gaat.

Minister Collomb verwees vrijdag in een tweet over de arrestatie expliciet naar de nieuwe antiterreurwet. Sinds januari 2015 zijn in totaal zijn 51 aanslagen verijdeld, zei premier Edouard Philippe eind maart.