Frankrijk straft negen bedrijven voor betrokkenheid bij chemische wapens

Frankrijk heeft vrijdag voor een half jaar de tegoeden bevroren van drie personen en negen bedrijven in Syrië, Libanon en China, vanwege betrokkenheid bij het vermoedelijke chemische wapenprogramma in Syrië. Dat melden Reuters en AFP.

Onder de gestrafte bedrijven zijn Sigmatic en de Al Mahrous Group, gevestigd in de Syrische hoofdstad Damascus, het bedrijf Technolab in Libanon, en een bedrijf in het Chinese Guangzhou. Ook zijn de tegoeden van twee Syriërs en een Libanees bevroren. Het gaat om geld dat gestald is in Frankrijk.

In januari dit jaar stelde Frankrijk ook al sancties in tegen zo’n 25 personen en bedrijven in Syrië, maar ook in Frankrijk, Libanon en China. De Verenigde Staten en verschillende Europese landen hebben vergelijkbare sancties tegen bepaalde bedrijven ingesteld.

Sancties

De sancties zijn opgelegd door de minister van Financiën Bruno Le Maire en de minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian. Doel van de sancties is, volgens de ministers in een gezamenlijke verklaring, om de netwerken rond het Syrische Wetenschappelijk Studie en Onderzoekscentrum aan te pakken.

De Amerikaanse overheid en verschillende andere landen beschuldigen dit centrum van betrokkenheid bij de ontwikkeling van chemische wapens voor het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. Westerse landen beschuldigen Assad ervan chemische wapens ingezet te hebben tegen rebellen en burgers in Syrië.

Douma en Skripal

Zo’n dertig landen komen deze vrijdag bijeen in Parijs om de bestraffing van het gebruik van chemische wapens te bespreken. De Franse minister Le Drian zit de bijeenkomst voor. De bijeenkomst is het gevolg van de vermoedelijke gifgasaanval op Douma begin vorige maand en de zenuwgasaanval op Brits grondgebied op Sergej Skripal.

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft onlangs in de Syrische hoofdstad Damascus biometrische monsters verzameld, voor onderzoek naar het het gebruik van chemische wapens in Douma. Momenteel worden die monsters onderzocht in een OPCW-laboratorium in Rijswijk, verwacht wordt dat de OPCW binnenkort met resultaten naar buiten komt.