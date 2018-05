Egypte opent grens met Gaza tijdens ramadan

Via Twitter maakte de Egyptische president Abdul-Fattah al-Sisi bekend dat hij de grens met Gaza zal openstellen tijdens de islamitische vastenmaand ramadan. Normaliter is de grens gesloten of gaat deze slechts kort open.

In zijn bericht gaf de Egyptische president aan met de openstelling van de grenspost bij Rafah ‘de last van onze Palestijnse broeders te willen verlichten’. Het zal de langste openstelling van de grens tussen Egypte en Gaza in jaren zijn, de ramadan duurt nog tot veertien juni.

Afgelopen week vielen er ruim zestig doden vanwege het ingrijpen van het Israëlische leger bij protesten in Gaza. De Palestijnen herdenken op 15 mei de Nakba, de ‘catastrofe’ dat ze tijdens de oorlog met het in 1948 net opgerichte Israël moesten vluchten. De protesten waren extra beladen doordat de VS hun ambassade naar Jeruzalem hebben verplaatst.

Egypte houdt de grenspost sinds de afzetting van Morsi in 2013 grotendeels gesloten, omdat zij menen dat Palestijnse militanten betrokken zijn bij aanvallen op Egyptische veiligheidsdiensten in de Sinaï. Doordat ook Israël de grens gesloten houdt en goederen slechts beperkt toelaat hebben inwoners van Gaza afgelopen jaren beperkte toegang tot medische zorg en bouwmaterialen. Israël blokkeert bijvoorbeeld bestralingsapparatuur voor kanker en de meeste chemo-middelen, uit angst dat Hamas hiervan gebruik zal maken voor militaire doeleinden.