Vrijdag sprak het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over de financiële crisis in Argentinië, waar de peso recent in waarde is gekelderd. Argentijnen vragen zich af: welke voorwaarden gaat het IMF stellen in ruil voor steun? De rest van de wereld vraagt zich af: is Argentinië het mijnvogeltje dat als eerste waarschuwt voor onrust op de financiële markten?