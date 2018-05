Een oceaanzeiler kijkt het liefst vooruit

Terugkijken doet hij liever niet, schipper Bouwe Bekking. Via een videoverbinding geeft hij samen met de andere Nederlandse deelnemersvanuit Newport in de Verenigde Staten een update over de Volvo Ocean Race. Zondag gaat Bekking met zijn Team Brunel van start in de negende etappe van die race. Die leidt de zeven boten tellende vloot van Newport naar Cardiff in Wales – de Atlantische Oceaan over. In 2006 zonk op diezelfde oceaan de Movistar-boot waar Bekking toen schipper van was. Kort daarvoor was bemanningslid Hans Horrevoets overboord geslagen. De ABN AMRO II, een concurrerende boot, haalde Bekking en zijn bemanning op tijd op, inclusief het stoffelijk overschot van Horrevoets.

Vergeten moet Bekking het, zegt hij. „We kunnen daar als zeilers niet te veel aan terug blijven denken. Ik kijk zelf liever vooruit.”

En dus is de schipper, die voor de achtste keer meedoet aan de Ocean Race – een record – al snel weer aan het woord over de weersvoorspelling en koers voor de etappe die hem en zijn team staat te wachten. „We moeten nog kijken of we noordwaarts of meer zuidelijk gaan varen. Dat beslissen we op het laatste moment.”

Schipper Bouwe Bekking aan het roer van Brunel, eerder deze maand. Foto Sam Greenfield/Volvo Ocean Race

Tijd nodig

De 54-jarige Bekking, die de Ocean Race nog nooit wist te winnen, staat met Brunel op de derde plaats in het algemeen klassement. De etappe naar Cardiff levert de teams dubbele punten op. „We willen dan ook graag als eerste aankomen in Wales”, zegt de schipper. Lukt dat, dan wordt de achterstand op de nummer één in het algemeen klassement, het Spaanse Mapfre, en nummer twee Dongfeng uit China, verkleind en houdt het Brunel zicht op de eindoverwinning.

„We hebben een wat moeilijke aanloopperiode gehad”, zegt Bekking. In de eerste etappes wist Brunel niet veel punten te halen. Het team besloot vooraf om in deze editie van de Ocean Race de jeugd, „een nieuwe generatie”, de kans te geven. „We hebben een jong team, met een paar bemanningsleden die voor het eerst meedoen. Dat heeft tijd nodig”, zegt de schipper.

Schipper Simeon Tienpont van AkzoNobel Foto Brian Carlin/Volvo Ocean Race

Simeon Tienpont

De andere Nederlandse schipper, Simeon Tienpont, gaat met zijn team AkzoNobel ook voor de overwinning in de negende etappe. „Er is in de laatste drie etappes nog 30 procent van het totaal te behalen aantal punten te behalen. Dat is veel, er kan dus nog van alles gebeuren”, zegt Tienpont. AkzoNobel staat in het algemeen klassement vierde, zes punten achter Brunel . „Maar de laatste drie etappes hebben we net zoveel punten behaald als Mapfre, Dongfeng en Brunel”, zegt Tienpont. „De boot en de bemanning zijn in goede conditie, het voelt goed. We willen heel graag de beste Nederlandse boot worden.”

Carolijn Brouwer is op dit moment de beste Nederlander in koers. Zij vaart aan boord van het jacht van het Chinese Dongfeng, de nummer twee in het klassement. „Dat voelt goed”, zegt Brouwer met een lach. Maar Dongfeng verloor door een matig einde van de achtste etappe de eerste plaats aan Mapfre. „Maar die laatste vijftien mijl laten niet zien hoe goed we de afgelopen races hebben gevaren.”

Er wordt Brouwer vaak gevraagd wat de beste etappe tot nu toe was. „Maar de beste etappe, die moet nog komen, zeg ik dan.”

Aankomst in Den Haag

De Ocean Race eindigt – als alles volgens planning verloopt – op 23 juni in de haven van Scheveningen. Voor de Nederlanders een extra reden om uit te kijken naar de finish. „Dat wordt één groot feest”, zegt Bekking. „Het is vooral een mooi moment om ook niet-zeilers naar de sport te trekken, dat ook zij in aanraking met de sport komen. Dat zie ik als liefhebber natuurlijk graag.”

In de haven van Scheveningen zullen van 23 juni tot 30 juni nog havenraces worden gehouden, waarmee nog punten zijn te verdienen voor het klassement. „Laten we hopen dat de race nog niet beslist is als we in de haven van Den Haag zijn aangekomen”, zegt Carolijn Brouwer.

Sun Hung Kai/Scallywag

Maar eerst wacht de etappe naar Cardiff. Voor Annemieke Bes en haar team Sun Hung Kai/Scallywag een nieuwe kans om het vertrouwen te doen groeien. Bes en haar team verloren in de zware etappe van Auckland naar Itajaì een bemanningslid. De Brit John Fisher sloeg in stormachtige omstandigheden – onaangelijnd – overboord en werd ondanks verwoede zoekpogingen niet meer teruggevonden. „We zijn als team weer aan het groeien, krijgen meer vertrouwen. Bij de vorige etappe naar Newport waren we vooral blij dat we überhaupt de start hadden gehaald. Nu staan we er beter voor.”

Bes is bij team Sun Hung Kai/Scallywag onder meer verantwoordelijk voor het eten en drinken aan boord tijdens de etappe. De tocht naar Cardiff moet in acht dagen worden afgelegd en is daarmee aanzienlijk korter dan de vorige etappes. „Dat is toch iets makkelijker inkopen doen, voor acht in plaats van vijftien dagen”, zegt de zeilster.